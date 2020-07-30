Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 44,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 43,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 44,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,18 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının sert düşüş göstermesinin ardından dün Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,23, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,56 yükselmişti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ham petrol stokları geçen hafta 10,6 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 360 bin varil artacağı yönündeydi. EIA verileri, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de petrol talebinin artmaya başladığını gösterirken, fiyatlarda kısa süreli yükselişe neden oldu.

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Ancak, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 17 milyonu geçerken yaklaşık 4,4 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,5 milyon vakayla Brezilya ve 1,6 milyona yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan izliyor.

Brent petrolde teknik olarak 44,10 ile 44,17 dolar aralığının direnç, 44,03 ile 43,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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