1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 30 Temmuz altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 438 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1971 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1953 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar ise gram altında 438 lira seviyesin kritik önemde olduğunu belirtti.

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle dün tarihi zirvesini 444.38 liraya taşırken; Kurban Bayramı arefesi sebebiyle piyasaların yarım gün açık olacağı yeni güne 441 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 437.39 lira, en yüksek ise 443.95 lira seviyesini görürken; saat 15.05 itibarıyla yüzde 0.97 oranında düşüşle 438.26 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 733 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 918 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1971 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.88 oranında düşüşle 1953 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTINDA 438 LİRA SEVİYESİ KRİTİK

Ahlatcı Yatırım

Haftanın ikinci işlem gününde takip edilen gelişmeler ile birlikte kurda 6,90 seviyesi üzerindeki hareketlere ek olarak, güvenli varlık talebinin desteklenmesi Ons Altın'ın yükselişine destek olurken, Gram Altın'ında yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde ise kur tarafında 6,95 seviyesi üzeri hareketler devam ederken, Fed'in güvercin tutumunu koruması değerli metale olan talebin artırması ile Gram Altın'ında 440 TL seviyesi üzerinde yükselişine devam ettiği izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 438 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 434 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 442, 446 ve 450 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın’daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 435, 432 ve 430 destek seviyeleri takip edilmelidir."

ALTIN FED’DEN GÜÇ ALDI

ÜNLÜ & Co

Ons altın 1960 doların üzerinde. Son dönemdeki hızlı yükselişinin ardından Fed toplantısı öncesinde sakin sayılabilecek bir performans sergileyen altının ons fiyatı ağırlıklı olarak 1950-1960 dolar bandında işlem gördü.

Toplantının ardından biraz daha güç kazanan ons altın yeni güne 1960 doların üzerinde başlıyor. Fed’in düşük faizlere ve destekleyici para politikasını devam edeceğine dair vurgularının değerli metaller açısından pozitif bir tablo ortaya koyduğunu düşünüyoruz.

Teknik açıdan bakıldığında ise hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışları momentum kaybına yol açmış durumda. Bu etkinin ortadan kalkması için 1965 doların aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

ALTIN KARARSIZLIK YAŞIYOR

İntegral Yatırım

Ons altın bu sabah forex piyasalarında 1958 seviyesinden işlem görüyor. 1980 seviyesinde direnç gerçekleştirdiğini görmekteyiz ve bu seviyeden bir miktar geri alımlar var. Fed sonrası ABD dolarındaki değer kaybına rağmen Altın'da tatmin edici yükseliş olmadı. Bu durum

Ons altın için doyum noktasına ulaştığını gösteriyor olabilir. 1951 ve 1940 destekleri kritik noktalar olacak. Gelinen noktada alış yönlü hareket edenler için dikkatli olmak gerekebilir.

Teknik Analiz: 1980 direnci altında Altında güç kaybı görünüyor. 1980 - 1940 arasında yatay dalgalanmalar görebiliriz. 1940 seviyesinin altına düşmesi durumunda satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1951 / 1940 / 1920

Dirençler: 1964 / 1971 / 1980

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