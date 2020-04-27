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Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, Euro yorum ( 27 Nisan dolar fiyatları )

27.04.2020 - 11:47 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, Euro yorum ( 27 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.96 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.98 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.57 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 6.95 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 6.96 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.9491 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9916 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.21 itibarıyla 6.9814 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5835 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.5771 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.6811 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.46 düşüşle 99.92 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0853 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.75 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel salgında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ancak ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, hafta genelince ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolarda 6.95 TL seviyesinin destek, 7.00 TL seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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