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Çeyrek altın fiyatları, Gram altın fiyatları, Altın yorum, 27 Nisan güncel altın fiyatları

27.04.2020 - 12:05 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları, Gram altın fiyatları, Altın yorum, 27 Nisan güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 385 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1728 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1718 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 386 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 385 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 383.39 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 387.10 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 15.19 itibarıyla yüzde 0.23 oranında düşüşle 385.71 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.59 oranında düşüşle 1718 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.

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Analistler, küresel salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını, bunun da altın fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantılarına çevrildiğini kaydetti.

BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, ECB'nin ise varlık alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.


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