Küresel piyasalardaki olumlu hava ile dolar fiyatları 3.54 seviyesinin altını görürken; Erdoğan-Trump görüşmesi takip edilecek.

Fed'in bu yıl beklenenden hızlı faiz artırmayacağı beklentisi ile TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında değerlenme eğilimi devam ederken, dolar/TL 3.54 seviyesinin altını gördü.

Dün saat 17.33'te 3.5510/3.5515 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.54 seviyesinde başladı. Dolar fiyatları ilerleyen saatlerde en düşük 3.5366 seviyesini görürken, saat 15.12 itibarıyla 3.5580 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı saatlerde 3.93 seviyesindeydi. Euro/dolar yüzde 0,75 yükselişle 1,1057 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilerin Fed'in Haziran ayı ardından beklenen faiz artışlarına ilişkin kuvvetli bir sinyal içermemesinin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimserliğe neden oldu.

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DOLARDA 3.52 SEVİYESİ KRİTİK

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "USDTRY’de görülen değer kaybının çok önemli bir kısmı USD’nin küresel piyasalarda gerilemesinden kaynaklanmaktadır. Cuma gününden beri beklenti altı gelen ABD verilerinin USD ve Hazine getirilerine yaptığı aşağı yönlü etki ile beraber G-10 ve EM para birimlerinde güçlenme ağırlık kazanmıştır. Bu kapsamda TRY’nin de diğer EM para birimlerine korele bir hareketi mevcuttur. ABD verilerinin zayıf momentumuna Pazartesi de devam etmesi, aynı zamanda Washington Post gazetesinde çıkan bir habere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a IŞİD hakkında son derece gizli bilgiler vermiş olması USD’deki değer kayıplarını artırdı ve bugüne taşıdı" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şunları ekledi: "TRY, yüzde 12’ye yaklaşan fonlama oranı ve arbitrajcıların faiz farklarını değerlendirmek istemesiyle USD’ye karşı birkaç gündür pozitif bir görüntü sergilemektedir. Öte yandan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump ile yapacağı görüşme öncesinde de bu değer kazançlarını korumaktadır. Görüşmeden çıkacak sonuç oldukça önemli olacak, çünkü Erdoğan Trump ile nihai bir görüşme yapmak istediğini bildirmişti. Hatırlanacağı gibi, Trump’ın geçtiğimiz hafta Suriye’de YPG’ye ağır silahlar verilmesiyle ilgili talimatı imzalaması Türkiye’nin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Görüşmeden ülke çıkarlarımıza uygun açıklamaların gelmesi iç piyasalarda elbette olumlu fiyatlamaların devamını sağlayacaktır. Yabancı kaynaklardaki yorumlar, Trump’ın YPG konusunda geri adım atmayacağı yönünde. 19.40’ta başlayacak olan görüşmeden gelecek haberler kritik olacak ve akşam para piyasalarında, ertesi sabah da hisse senedi / tahvil – bono piyasalarındaki hareketleri etkileyecek. Türkiye’nin Orta Doğu çıkarlarının ve ABD ile ilişkilerinin negatif etkilenmesi ise yatırımcı nezdinde olumsuz algılanır ve TRY varlıklarına satış gelir.

Bu kapsamda gün içinde 3,55 altında kalacak bir hareketinin 3,52’ye kadar uzanabileceğnii belirtmek isteriz. Muhtemelen Erdoğan – Trump görüşmesine kadar TRY kazanımlarını korur, sonrası ise gelecek açıklamaların yönüne bağlı. 3,52 kurda daha önceki dip seviyesi, bu yüzden kırılıp kırılmaması son derece önemli. TRY adına olumsuzluk yaratacak bir haber akışının 3,52’den hızlı bir yükselişi beraberinde getirmesi söz konusu olabilir. Diğer senaryoda 3,49’a kadar ilk etapta geri çekilme bekleriz. 3,55 üzerinde ise 3,58 direnç oluşturmaktadır."

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Erdoğan Trump ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşmeye ABD'nin YPG'ye silah yardımı, Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'de tutuklu işadamı Reza Zarrab'ın durumu gibi kritik dosyalarla ve somut sonuç alma beklentisiyle giderken, analistler Washington'ın bu konuda karar değişikliğine gitmesini beklemiyor.

Trump yönetiminin ziyaretin hemen öncesinde Suriye'de İslam Devleti örgütü ile mücadelede çerçevesinde işbirliği yaptığı Kürt gruplardan YPG'ye Ankara'nın çağrılarına rağmen işbirliğini kesmek bir yana "ağır silahlar verme" kararı Ankara'da tepkiye neden olmuştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.63, valörde son işlemde yüzde 10.61 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.51 seviyesindeydi

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