Altının ons fiyatı dört gündür üst üste yükselirken, çeyrek altın 231 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları, ABD'de ekonomik aktivitenin yavaşladığı sinyalleri ve bunun Fed tarafından agresif faiz artışları yapılmayacağı sinyalleri vermesi üzerine zayıflayan doların etkisiyle üst üste dördüncü gün yükseldi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,233 dolardan işlem gördü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,69 yükselişle 141 liradan satılırken; çeyrek altın yüzde 1,96 yükselişle 231 liradan, cumhuriyet altını ise 954 liradan işlem gördü.

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