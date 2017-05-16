Başkan Çetinkaya'ya uluslararası görev

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, G20 Finansal İstikrar Kurulu MENA Bölgesel Danışma Grubu Eşbaşkanı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Danışma Grubunun (BDG) Eşbaşkanı oldu.

FSB'den yapılan açıklamaya göre, MENA Bölgesel Danışma Grubu, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ev sahipliğinde Abu Dabi'de bir araya gelerek, bankacılık sistemindeki sorunlar, küresel ekonomik ve finansal gelişmelerin bölgeye olası etkileri, muhabir bankacılığı, kırılganlıklar ve bölgesel finansal istikrar konularını ele aldı.

Toplantıda, MENA-BDG Eşbaşkanlığı Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmet Alkholifey'den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'ya geçti. Çetinkaya, 30 Haziran 2017'den itibaren bu görevi üstlenecek.

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Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Saud Al Thani de FSB üyesi olmayan ülkelerin Eşbaşkanlığına getirildi.

BANKACILIK SİSTEMİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, FSB'nin yürüttüğü gölge bankacılığından esnek piyasaya dayalı finansmana geçiş çalışmaları, türev piyasaların daha güvenli hale getirilmesi, batmasına izin verilemeyecek kadar büyük kuruluşların sorunlarını gidermek üzere etkin çözümleme rejimleri oluşturulması ve mali reformların etkileri görüşüldü.

Açıklamada, Bölgesel Danışma Grubunun bölgesel makroekonomik ve finansal piyasadaki gelişmeleri gözden geçirdiği belirtilerek, "Bölgedeki bankacılık sistemlerinin çoğunluğu iyi sermayeye sahip fakat küresel büyümenin bir miktar ivme kazanmasına rağmen, finansal istikrar için korumacılıkta küresel artış ihtimali, mali düzenlemelerin dağılması ve ABD'deki faiz oranlarının beklenenden daha hızlı şekilde artması gibi riskler var." ifadesi kullanıldı.

2009'DAN BU YANA FAALİYETTE

FSB, 2 Nisan 2009'da G-20 tarafından kuruldu. Kurul, ulusal finans otoriteleri ve uluslararası standart koyucu kuruluşların çalışmalarını koordine etmeyi, etkili düzenleyici, denetimsel ve diğer finansal sektör politikalarının uygulanmasını geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

FSB çatısı altındaki altı bölgesel danışma grubundan biri olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel Danışma Grubunun üyeleri Cezayir, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerinden merkez bankaları yöneticileri ve denetim otoritelerinden oluşuyor.

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