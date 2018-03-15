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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 15 Mart dolar fiyatları )

15.03.2018 - 08:49 | Son Güncelleme :

Türk Lirası üzerindeki baskı devam ederken, Euro kuru ve sterlin kuru yeni tarihi rekoru kırdı. Dolar kurunda ise yükseliş devam ederken 3 ayın zirvesindeki seyrine devam ediyor.

Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolardaki nispeten zayıf seyir nedeniyle dolar/TL'de etki daha sınırlı hissedilse de; Euro ve Sterlin rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

TL gelişmekte olan ülke para birimlerinen negatif ayrışmaya devam ederken; dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.8967 TL'yi test ederek 14 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 13.01 itibarıyla 3.8909 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİNDE TARİHİ REKOR

Euro/TL 4.8226 seviyesini görerek tarihi rekorunu yenilerken, şu dakikalarda 4.8137 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.4520 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.4316 seviyesinde hareket ediyor.

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Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise yabancı ağırlıklı satış dalgası ise dün Kasım sonundan beri gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 12.75'ten sınırlı aşağıdaki seyrini sürdürüyor.

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DOLARDA 3.91 SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar/TL kurunda 3.8450 direncinin geçilmesi teknik olarak kısa vadede yukarı hareketleri işaret ediyordu. Nitekim geldiğimiz noktada kur 3.89 seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik risk algısında hafif bir yükseliş, yüksek gelen cari açık verileri ve global piyasalardaki dalgalı seyirlerin gelişmekte olan ülke piyasalarına bakışı zayıflatması kurdaki yükselişte etkili olmuş görünüyor" dedi.

TL’de diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla bir negatif ayrışmadan söz etmenin mümkün olduğunu söyleyen Turşucu, "Ancak büyük resme bakıldığında dolardaki yükseliş yeni bir yükseliş dalgası olarak algılanmamalı. Direnç olarak izlediğimiz 3.91 seviyesi mevcut piyasa algısı devam ederse test edilebilir. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 3.95 seviyesine doğru hareketler görülebilir. Dolarda ateşin düştüğünü söylemek için ise 3.8450 seviyesinin altına gerilemesi gerekli" dedi.

YABANCILARDA ARTIŞ GÖREBİLİRİZ

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Döviz kurlarında yaşanan yükseliş tamamen içsel. Yurt dışında para piyasaları sakin. Dolar ortak paydasında bakarsak ABD para birimi bu hafta dünya genelinde ortalama yüzde yüzde 0,3 değer kaybı yaşadı. Ancak ülkemizde yüzde 1,9 yükseldi" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Moody’s kararı ve bunu takiben tahvil piyasasında satışa geçen yabancıların dövize talep yaratmasının burada öncelikli gerekçe olduğu görüşündeyim. TÜFE ve cari açığında katalizör olduğu bu eğilim güç kazanarak sürer mi derseniz bence zor. Bir süre sonra yükselen tahvil faizlerini fırsat görerek Türkiye pozisyonu açan yabancılarda bir artış görebiliriz. Bu da döviz kurlarında rotayı aşağı çevirir."

PİYASALARDA BUNLAR TAKİP EDİLECEK

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri 
14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi 
15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat endeksi 
15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 
15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed imalat endeksi


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