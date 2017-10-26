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Dolar ne kadar? ( 26 Ekim dolar fiyatları )

26.10.2017 - 08:10 | Son Güncelleme : 26.10.2017 - 22:12

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.7797 seviyesinden işlem görürken, ABD’den gelen haberle uluslararası piyasalarda yükselişe geçerek en yüksek 3.8351 seviyesini gördü.

Şenay Zeren

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi 3.7751 seviyesindeyken, karar sonrası 3.7857 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bankalararası piyasada son işlemlerde 3.7797 seviyesindeydi. Dolar kuru, ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesiyle uluslararası piyasada en yüksek 3.8351 seviyesini görürken, saat 20.58 itibarıyla 3.8256 seviyesinde işlem gördü.

Doların dünyada güçlenmesine sebep olan bir diğer etken ise; Avrupa Merkez Bankası’nın 60 milyar Euro’luk varlık alımını Ocak 2018’den itibaren Eylül 2018’e kadar 30 milyar Euro’ya indireceğini açıklaması oldu.

Euro/TL ise gelen haberler doğrultusunda en yüksek 4.4857 seviyesini görürken, şu dakikalarda 4.4630 seviyesinden işlem gördü. Euro/dolar da yaklaşık yüzde 1.26 oranında gerileyerek 1.1662 seviyesinde hareket etti.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Bugün TSİ 14.45’te açıklanan Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiye verdiği desteği hangi hızla azaltacağının açıklanmasını takiben Euro’da beklentinin gerçekleşmesiyle; Euro, dolar karşısında değer kaybetti. Beklenti bitti refleksiyle Euro’un zayıflaması ise doları güçlendirdi. Euro’dan çıkan para ise dolara yöneldi. Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesi de doların yukarı yönlü hareketine ivme kattı” dedi.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, “Dolar zaten dünyada ciddi bir güçlenmeye başlamıştı. Çok ciddi anlamda parite etkisi, dolar endeksi ve ABD faizlerinin etkisiyle dolar/TL’deki ivmenin arttığını görüyoruz. Hem Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen haberler, ABD Temsilciler Meclisi’nde bütçe tasarısının kabul edilmesi, Siyasi haber sitesi Politico'nun haberine göre Yellen’ın yeni Fed başkanlığı yarışında yer almayacağı haberi doları güçlendirirken, gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı olarak yansıdı. TL en çok reaksiyon gösteren para birimlerinden biri oldu. Dolarda dün yaşanan yükselişte direnç olan 3.81 seviyesi destek konumuna geldi. Dolarda 3.86 hedeflenebilir, 3.86 seviyesinin aşılmasıyla da 3.90 seviyesi görülebilir” şeklinde değerlendirdi.

TCMB FAİZE DOKUNMADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizi yüzde 7.25, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 ve geç likidite penceresi (GLP) faizi de yüzde 12.25 seviyesinde kaldı.

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