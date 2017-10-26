"Trump'ı Yellen'i seçmeye teşvik ettim"

ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer, "Trump toplantılarımızdan birinde bana, Yellen hakkındaki düşüncemi sordu. Sorusuna karşılık olarak 'Yellen'in çok iyi bir lider olduğunu düşünüyorum. Enflasyonu düşük tuttu ve istihdama odaklandı ki bence Fed'in yapması gereken de buydu' diyerek onu seçmeye teşvik ettim" dedi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Janet Yellen'i yeniden Fed Başkanı seçmesi için teşvik ettiğini söyledi. Demokrat Parti New York Senatörü Schumer, Politico'ya verdiği mülakatta, partisinin, Cumhuriyetçilerin şu anki vergi reformu tasarısına destek vermeyeceğini belirtti.

"Vergilerin düşürülmesinden başka hiçbir şeyi görmeyen koyu sağcıların, Cumhuriyetçi Partinin kontrolünü ele geçirdiğini" öne süren Schumer, partizan olmayan bir yasa teklifinin ancak Cumhuriyetçilerin sağlık sigortasında olduğu gibi tüm yollarının kapanmasından sonra mümkün olacağını dile getirdi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Schumer, "İlerleme sağlayabileceğimiz bir yol var ama şu anki vergi tasarısı başarısız olduktan sonra. Eğer bu tasarı başarısız olursa, sağlık sigortasında gördüğümüz ufak çabanın daha fazlasını vergi reformunda görebilir ve kısmen partiler üstü bir teklif hazırlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'I YELLEN'İ SEÇMEYE TEŞVİK ETTİM"

ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantılardan birinde kendisine Fed Başkanı Janet Yellen ile ilgili düşüncelerini sorduğunu belirten Schumer, "Dolayısıyla ben Yellen için kendim lobi yapmadım. Ama sorusuna karşılık olarak 'Yellen'in çok iyi bir lider olduğunu düşünüyorum. Enflasyonu düşük tuttu ve istihdama odaklandı ki bence Fed'in yapması gereken de buydu' diyerek onu seçmeye teşvik ettim." dedi.

Schumer, Trump'ın, Fed Başkanı Yellen'i kendisinin de çok beğendiğini söylediğini aktardı. Trump'ın Fed Başkanı adayını 3 Kasım'da çıkacağı Asya gezisinden önce açıklaması bekleniyor.