Gedikli: Herkes dediğimiz noktaya geldi

Gedikli, "15 Temmuz`da yabancı kuruluşlar not indirirken biz ne dedik `Türkiye hepinizi şaşırtacak ve yüzde 5 üstü büyüyecek. FED faizi arttırmayacak` dedik, nedenlerini sıraladık yıllarca. Şimdi herkes dediğimiz noktaya geldi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin "yüksek enflasyon", "yüksek faiz", "volatile kur"dan ibaret olmadığını yabancı yatırımcıya anlatabilmek için önce kendi ekonomistlerimizin idraki gerektiğini vurgulayarak, "15 Temmuz'da yabancı kuruluşlar not indirirken biz ne dedik 'Türkiye hepinizi şaşırtacak ve yüzde 5 üstü büyüyecek. FED faizi arttırmayacak' dedik, nedenlerini sıraladık yıllarca." dedi.

Gedikli açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şimdi herkes dediğimiz noktaya geldi, 'Türkiye şaşırtacak, FED faiz arttıramıyor' diye yazıyor çiziyor. Şimdi size gelecek dünya ekonomisi ile ilgili yine bir öngörümü söyleyeyim para birimlerinin yerini soyut sanal paraların alması süreci tüm ekonomik işleyişi değiştirecek. Bu noktada belirleyici olan hukuk kavramı olacak. Türkiye enflasyonunun düştüğünü, büyümenin yüzde 7'ye yükseldiğini, işsizlik rakamlarının tek haneye düştüğünü görmenin, yani atlamanın yolu hukukun üstünlüğü, siyasi istikrar ve teknoloji patent üretebilmemizden geçiyor. Hepsini başaracağız. Ve yine Türkiye şaşırtacak. Enseyi karartmamız ve psikolojimizin bozulması sadece 15 Temmuz alçak darbe girişimini tezgahlayanların ekmeğine yağ sürmek olur. Yola devam edeceğiz. Türkiye'ye ekonomisini zayıflatıp diz çöktürmek isteyenlere cevabımız azimle, kararlılıkla reform yaparak odağında halkımızın refahı olan siyasetimiz olacak. Bu kalifiye, teknolojik üretim ve bunu üretecek insan kaynağı için ileri eğitim sistemi ve ihracat sıcak para doğrudan yatırıma, yüksek enflasyonu makul seviyelere, kurları istikrara kavuşturacak" ifadesini kullandı.

Etiketler