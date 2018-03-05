ABD piyasaları yönlendirici olacak

Dalgalanma küresel piyasalarda da hissedildi. Bu dalgalanın en önemli nedeni ABD borsalarındaki sert hareketler oldu denilebilir. ABD endeksleri haftaya iyi bir başlangıç yapmalarının ardından geri kalan dört gün boyunca sert düşüş yaşadı. ABD piyasalarındaki bu düşüş küresel borsaları olduğu gibi BIST100 endeksi üzerinde baskı yaratan önemli bir faktör.

Gözler Yine ABD Piyasalarında olacak

ABD piyasaları dünya piyasasıdır. Orada yaşanan sert dalgalanmalar dünya borsalarını her zaman etkilemiştir. Gelecek hafta içinde ABD piyasalarındaki hareketlerin etkili olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Dow Jones endeksinde teknik göstergeler oldukça zayıfladı. Buna paralel satışların 23500 seviyesine doğru devam etmesi durumunda ise borsa endeksi içinde fazla yapılacak bir şey olmayacak gibi görünüyor. Bu baskıyı muhtemelen hisse senetlerinde hissedeceğiz.

Ticaret Savaşları mı Başlıyor

ABD Başkanı Trump’ın ithal çelik ve alüminyum’a sırasıyla %25 ve %10 ek gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından AB Komisyonundan ABD’den yapılan ithalata karşı ek önlemler alınacağını bildirdi. Bu cevap üzerine Trump, AB’den giren otomobillere önlemler alacağını duyurarak yeni bir adım attı. Dünya gümrük savaşlarımı başlıyor diye düşünürken, ticaret savaşlarına geçiş görüntüsü oluştu. Bu konu küresel piyasalar için yeni bir risk algısı olabilir. Bu gelişmelerin somut ve ileri boyutlara gitmesi durumunda küresel ticaret olumsuz etkilenebilir ve bu durum borsalara olumsuz yansır. Şimdilik bir yorum yapmak erken olacaktır.

Borsa için 116000 seviyeleri önemli olabilir

Borsa endeksine gelirsek, momentumun azaldığını bir iki haftadır belirtiyorum. Büyük resimde halen yukarı hareket korunuyor ve bu hareket içerisinde güçlü düzeltme düşüşleri yaşıyoruz. Ancak hem günlük hem haftalık grafiklerde göstergelerde ciddi yavaşlamalar ve negatif uyumsuzluklar var. Kısa vadede 116000 seviyesi etkili bir nokta olabilir çünkü bu seviyede hem 22 hem 50 günlük ortalamalar yoğunlaşmış durumda. Endeks bu seviye üzerinde tepki yükselişleri gösterebilir. Ama bu tepki yükselişleri ne kadar güçlü olacak göreceğiz. 119000 seviyesi şimdilik güçlü bir direnç gibi görünüyor.

Buna karşın 116000 seviyesinin altına gerileme olur ve endeks bu seviyenin üzerine yükselmekte başarısız kalmaya başlarsa ilerleyen günlerde veya haftalarda 111000 seviyesinden konuşmaya başlarız. Burada elbette ABD borsalarının seyrini yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

Strateji

Kısa vadeli alım satım yapıyorsanız hem fırsatların olduğu hem risklerin olduğu bir piyasada olduğumuzu söylemek mümkün. Destek ve dirençlerin iyi analiz edilip ona göre pozisyon denemeleri yapmakta fayda var. Uzun vadeli yatırımcı iseniz, hissesini alığınız şirkete yönelik beklentileriniz güçlü ve endişeniz yoksa sabırlı olmanız gereken bir dönem. Piyasalardaki dalgalanmalar sonsuza kadar sürmez ve bittiğinde her zaman güçlü ve beklentisi yüksek hisseler yükselişe geçerler.

DolarTL

Dolar tarafında işler biraz daha TL aleyhine bir görünüm alıyor. USDTRY paritesi teknik olarak 3.78-3.79 bölgesindeki ortalamalarının üzerine çıkmış ve yerleşmeye başlamış görüntüsü veriyor. Teknik göstergeler güçleniyor ancak halen zayıf denilebilir. Fakat sonuç olarak bir iki haftaya göre Dolar da yön yukarı görünüyor. Bir olumsuz dalgalanmada 3.84-3.85 seviyeleri test edilebilir. Dolar kurunun 3.85 seviyesini geçmesi ve üzerinde kalması durumunda ise yukarı hareket 3.90 ve üzerine doğru ivmelenebilir. Aşağı tarafta ise 3.78 önemli destek. Bu seviyenin altında 3.74-3.75 bölgeleri oldukça kuvvetli destekler. Dolarda bu bölgelere doğru oluşabilecek geri çekilmeler alım yönünde değerlendiriliyor.

Önümüzdeki hafta içeride Pazartesi günü Şubat ayı enflasyonu izlenecek. Pozitif bir veri piyasalarda olumlu algı yaratabilir ancak yinede ABD piyasaları belirleyici olacak. Çarşamba günü ise TCMB faiz kararını alacağız. Mevcut şartlarda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor ve sıkılaştırmanın devam edeceği mesajlarını yine görebiliriz. Gelecek enflasyon verisi de önemli olacak. Yine tabi ki Afrin ile ilgili gelişmelerde piyasaların takibinde olacak.

Dışarıda ise Cuma günü ABD tarımdışı işsizlik verisi piyasalar için önemli bir veri olabilir.