Yüksekten dolar ve altın alan yatırımcı ne yapabilir?

27.11.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Türk varlıkları kasım ayında en hareketli dönemi geçiren varlık oldu diyebiliriz. 6 Kasım’da 8.54 TL ile zirve seviyesini test eden kur şimdilerde 7.88 TL seviyesinde. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe kaydettik.

Sözlü yönlendirme, TCMB faiz kararı, BDDK adımları hasarlı olan unsurları tamir etmede etkili olmuş görünüyor. Atılan swap ve aktif rasyo gibi adımların geri alınması konusundaki aksiyonlar devam etmekte... Para politikalarında normalleşme devam ederken dolar ve gram altın düşüş eğilimini sürdürdü. Ancak doları 8.00 TL seviyesinin üzerinden ve hatta 8.54 TL zirve seviyesi yakınlarında alan yatırımcılar ellerinde yüksek dövizle kaldı. Gram altın yatırımcılarının ellerinde de 500 TL seviyesinin üzerinde alımlar kaldı.

Yaşanan gelişmelerin ilerleyen süreçte kurda olumlu etki etmesini ve kurdaki hareketin sönümlenerek devam etmesi beklentimizi koruyoruz. Buna göre, ilerleyen süreçte 7.50 TL seviyesine doğru gevşeme eğilimini bekleriz. Bu seviye, 22 haftalık ortalamanın geçtiği nokta olması nedeniyle teknik olarak önemli bir seviye. Güçlü ve kararlı adımların atılmaya devam etmesi halinde ise, bu seviyenin altına dahi düşüşler olabilir. Ancak son dönemde kurdaki her geri çekilmede kurun daha yükseleceğine yönelik inancın devam ettiğine şahit olduk. Döviz tevdiat hesaplarında henüz bir çözülme yok. Bugünden yarına da hızlı bir çözülme beklemiyoruz. Ancak bunun önümüzdeki günlerde gücünün kırılmaya başlamasını bekliyoruz. Ne kadar kalıcı olur, bunu bilmek tabii ki çok zor. Ancak önümüzdeki günlerde ilk etapta 7.50 TL’ye doğru bir aşağı yönlü eğilim görebiliriz.

2018 yılında 7.20 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı tecrübelidir. Dolardan vazgeçmeyen yatırımcılar 2 sene gibi uzun bir süre maliyete katlanmak zorunda kaldılar. Bununla birlikte, o döneme özel yüksek faiz ya da farklı alternatif getiriyi de kaçırmış oldular. Dolayısıyla 8.54 TL seviyesi yakınlarından dolar alanlar da aynı acı tecrübede olabilir.

Aynı durum gram altın için de geçerli. Gram altın, formül gereği hem ons altın hem de dolar/TL’den etkileniyor. İçinde bulunduğumuz global konjonktürde ons altın 1800 dolar seviyesine doğru geriledi. Ons altının ilerleyen süreçte 1848 dolara doğru yukarı yönde tepki vermesi beklenebilir. Ancak dolardaki geri çekilme beklentimize paralel olarak, ons altındaki yükseliş eğilimi birbirini dengeleyecektir. Gram altında 460 TL yukarı yönde aşılmadıkça, kısa ve orta vadede gram altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sınırlı kalabilir. Bu açıdan birkaç stratejiye ihtiyaç olabilir. Elinde yüksek seviyelerden gram altın yatırımı yapanlar için stratejilerden biri kol kesip pozisyonu kapatmak ve bu seviyelerden maliyete katlanmak olabilir. Bir diğeri ise, gram altın pozisyonunun bir kısmını nakde dönmek ve daha düşük seviyelerden maliyet düşürmek. Son olarak yukarı yönlü tepkilerde kademeli olarak çıkış gerçekleşebilir.

Genel olarak, bu gibi durumlarda yatırımcı psikolojisinin bozulmaya başladığını gözlemleriz. Doların daha yükseleceğine yönelik ve hatta dolar almakta geç kalındığına yönelik algılamalar henüz kırılmış değil. Bu tekrar 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yükselişin en büyük kanıtı. Kurdaki 8.00 TL seviyesine doğru oluşan yukarı yönlü tepki alımları 8.50 TL yakınlarından dolar alan yatırımcı için belki de yakın dönemdeki son şans olabilir. 2020 yılı zor bir süreçti. 2021 yılı ise hasarlı yapıları tamir etmek açısından çok daha zorlu geçebilir. Şimdiden kalkanları güçlü kılıp, zırhları takınmakta fayda var.

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