Yatırımcıların gözdesi ons altın

O zaman başlayalım. Küresel ölçekte ultra gevşek politikalar ons altının yükselişinde ana etken. Bu hafta Avrupa Birliği Liderlerinin 750 milyar Euro’luk kurtarma paketini onaylaması ons altını destekledi. Aynı zamanda ABD Kongresinde konuşulmaya başlanan ek teşvik paketi de yolda gibi görünüyor. Hükümetler ve Merkez Bankaları ekonomileri desteklemek için halen daha ayaklarını gaz pedalında tutuyorlar. Kısa vadede de gevşek para politikalarının kısılmasına yönelik bir aksiyon beklenmiyor. Dolayıyla ons altını global para politikaları belli bir süre daha desteklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Ekonomileri desteklemek için açıklanan teşvik paketleri ve salgına yönelik risklerin halen daha varlığını koruması küresel piyasalarda tahvil faizlerini baskılıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralar yüzde 0.60’ın altına gerilemiş durumda. Şayet beklenen enflasyon dikkate alınacaksa reel faiz olarak bakıldığında eksi faiz söz konusu. Dolayısıyla getiri açısından ons altın oldukça ön plana çıkıyor.

Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.

Tüm bunlarla birlikte ons altını destekleyecek gelişmelerin varlığının korunduğunu söylemek mümkün. Biz her geri çekilmenin bir alım fırsatı verdiğini düşünüyor. Her geçen gün ise geri çekilmelerin boyunun kısaldığını izliyoruz. Dolayısıyla ons altında sert bir aşağı yönde düzeltme olsa dahi yukarıda saydığım gelişmeler konu başlığı olarak kalmaya devam ettiği sürece yükseliş potansiyeli korunacaktır. Mevcut durumda tüm şartlar altını desteklemeye devam ediyor.

Teknik olarak grafiklere baktığımızda sert yükseliş hareketinden sonra bizi temkinli olamaya itecek görünüm söz konusu. Ancak ons altında henüz yükselişin sonlanacağına yönelik yorum yapamıyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmelerin olması mümkün. Özellikle 1818-1800 dolar seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmeler alım fırsatı sunabilir. Kısa, orta ve uzun vadede ana yönümüz yukarı olmaya devam ediyor.