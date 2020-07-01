Temmuzda dalgalanabiliriz

01.07.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Yılın ilk yarısını geride bırakırken risk iştahı güçlü. Temmuz ayına güçlü bir şekilde başladık. En önemli soru ise bu gücün nereye kadar gideceği.

Borsa İstanbul 100 endeksi geçen ay yaklaşık yüzde 9.5 getiri ile gelişmiş ülke borsalarından en çok getiri sağlayan borsa oldu. Ancak bu yükselişin ardından risk iştahındaki değişime bağlı olarak zaman zaman durulmalar, dinlenmeler ve yer yer kar realizasyonları olabilir. Biz şimdilik 113 bin 300 seviyesi stop loss alarak yukarı yönlü pozisyonun korunabileceği düşüncemizi sürdürüyoruz. İzlediğimiz 116 bin 300 seviyesini henüz aşmış değiliz. Dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmeleri makul karşılıyoruz. Önemli olan satışların nerde karşılanacağı. Borsada iştah devam ediyor.

Daha teknik konuşacaksak 23 Mart’tan bu yana devam eden yükselen trendi 112 bin seviyesine denk geliyor. Şimdilik burası bizim için en güçlü destek onumunu sürdürüyor. Mayıs ayının ortasında başlayan ikinci yükselen trend eğiliminin destek noktası ise 114 bin 400 seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli trendin kırılması halinde 113 bin 300-112 bin arası düzeltme devreye girebilir ki risk iştahında ani ve güçlü bir değişim olması halinde ben ikinci dibi satın almam. Düşüşleri alım fırsatı olarak kullanırım.

ABD cephesinde halen daha çok yüksek vaka sayıları geliyor. Hatta orada kontrolün kaybedildiğine yönelik haberler de alıyoruz. Dolayısıyla bu tarafta risk iştahını tetikleyen gelişmeler gelmekte. Şimdilik risk iştahı kuvvetli. Bunda bir sorun görmüyorum. Ancak zaman aman S&P endeksi 3 bin seviyesinin altını test ediyor. 3 bin seviyesinin hatta 2 bin 980 seviyesinin altında oluşabilecek bir tablo bizim için aşağı yönlü düzeltme ortamını berberinde getirebilir. Şimdilik böyle bir ortam söz konusu değil. Ancak temmuz ayıyla birlikte hareketli bir ortama giriş yapmış olabiliriz.

Ucuz kalan hala daha yukarı yönlü potansiyeli olan birçok şirket var. Bunlar daha ana hareketini yapmadılar. Ancak bildiğiniz üzere yakın zamanda ikinci çeyrek bilançolar gelecek. Önümüzdeki dönemde hisse bazlı hareketler oluşabilir. Ancak ikinci çeyreğin olumsuz bir tablo çizeceği sürpriz değil. Dolayısıyla tüm olumsuzlukların fiyatlara yansıtıldığını düşünüyorum.

TümüSeda YALÇINKAYA ÖZER - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
116.922 Değişim: 1,39% Hacim : 16.300 Mio.TL Son veri saati : 16:39
Düşük 115.746 02.07.2020 Yüksek 116.943
Açılış: 115.844
6,8550 Değişim: 0,12%
Düşük 6,8420 02.07.2020 Yüksek 6,8591
Açılış: 6,847
7,7255 Değişim: 0,26%
Düşük 7,6956 02.07.2020 Yüksek 7,7518
Açılış: 7,7058
389,69 Değişim: -0,06%
Düşük 387,50 02.07.2020 Yüksek 391,19
Açılış: 389,92
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.