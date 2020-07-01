Temmuzda dalgalanabiliriz

Borsa İstanbul 100 endeksi geçen ay yaklaşık yüzde 9.5 getiri ile gelişmiş ülke borsalarından en çok getiri sağlayan borsa oldu. Ancak bu yükselişin ardından risk iştahındaki değişime bağlı olarak zaman zaman durulmalar, dinlenmeler ve yer yer kar realizasyonları olabilir. Biz şimdilik 113 bin 300 seviyesi stop loss alarak yukarı yönlü pozisyonun korunabileceği düşüncemizi sürdürüyoruz. İzlediğimiz 116 bin 300 seviyesini henüz aşmış değiliz. Dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmeleri makul karşılıyoruz. Önemli olan satışların nerde karşılanacağı. Borsada iştah devam ediyor.

Daha teknik konuşacaksak 23 Mart’tan bu yana devam eden yükselen trendi 112 bin seviyesine denk geliyor. Şimdilik burası bizim için en güçlü destek onumunu sürdürüyor. Mayıs ayının ortasında başlayan ikinci yükselen trend eğiliminin destek noktası ise 114 bin 400 seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli trendin kırılması halinde 113 bin 300-112 bin arası düzeltme devreye girebilir ki risk iştahında ani ve güçlü bir değişim olması halinde ben ikinci dibi satın almam. Düşüşleri alım fırsatı olarak kullanırım.

ABD cephesinde halen daha çok yüksek vaka sayıları geliyor. Hatta orada kontrolün kaybedildiğine yönelik haberler de alıyoruz. Dolayısıyla bu tarafta risk iştahını tetikleyen gelişmeler gelmekte. Şimdilik risk iştahı kuvvetli. Bunda bir sorun görmüyorum. Ancak zaman aman S&P endeksi 3 bin seviyesinin altını test ediyor. 3 bin seviyesinin hatta 2 bin 980 seviyesinin altında oluşabilecek bir tablo bizim için aşağı yönlü düzeltme ortamını berberinde getirebilir. Şimdilik böyle bir ortam söz konusu değil. Ancak temmuz ayıyla birlikte hareketli bir ortama giriş yapmış olabiliriz.

Ucuz kalan hala daha yukarı yönlü potansiyeli olan birçok şirket var. Bunlar daha ana hareketini yapmadılar. Ancak bildiğiniz üzere yakın zamanda ikinci çeyrek bilançolar gelecek. Önümüzdeki dönemde hisse bazlı hareketler oluşabilir. Ancak ikinci çeyreğin olumsuz bir tablo çizeceği sürpriz değil. Dolayısıyla tüm olumsuzlukların fiyatlara yansıtıldığını düşünüyorum.