Piyasada yön var mı?

19.06.2020
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Vaka sayılarındaki artış risk iştahında kısa süreli dönüşe kapı açsa da piyasa bildiğini okumaya devam ediyor. Bu hafta karışık seyirler vardı. Öyle kafasına buyruk bir yukarı bir aşağı gittik geldik.

Bence gelecek haftada net seyirler olmayabilir. Evet şu an alım yönünde olmaya devam ediyoruz. Ancak belirsizlik ve riskler halen daha sürüyor. Dolayısıyla piyasanın bir bahaneyse düzeltmeye geçmeyeceğinin bir garantisi yok.

Biz bu hafta pozitif ayrıştık. Ayrışmanın en önemli konu başlığı endekste yüzde 6,56 etkisi olan Türkcell hisselerinden kaynaklandı. Çarşamba kapanışından bu yana yaklaşık yüzde 210 yükselen hisse endeksi yukarı çekti. Bununla birlikte sanayi hisselerindeki performansta göz doldurdu. Ancak yarın öbür gün Turkcell’de olabilecek bir normalleşme endekste de aşağı yönlü eğilimi destekleyecektir. Bunu dikkate almakta fayda var. Dolayısıyla bizim için kısa vadede 113 bin 300 seviyesi üzerindeki kalıcı seyirler destekleyici olacak belki evet ancak hisse bazlı hareketlerin yerini normalleşme aldığında bu seviyenin altına gerileme olabilir. Bu noktada ana belirleyici destek seviyemiz 110 bin 600 seviyesi olmaya devam edecektir. Tabi ki şimdiye kadar ana belirleyici yurt dışı oldu. Dolayısıyla vaka sayıları ve bu konudaki piyasa algısı risk iştahını otorite kılmaya meyilli görünüyor. Bu da net bir senaryo çizmemizi engelliyor. Ne yapalım bizde temkinli iyimserliği elden bırakmayız. 

Dolar cephesinde ise sıkışma alanı bozulmuş değil. Çin ile swap kapsamında ilk Yuan kullanımı gerçekleştiğine yönelik haberler sonrası kur sınırlı geri çekildi. Buna karşın 6.79 – 6.88 TL arasındaki sıkışma alanı bozulmadı. TL cephesinde piyasanın fiyatlara yansıtmadığı bir swap anlaşma haberi gelmesi halinde daha derin bir aşağı yönlü düzeltme olması beklenebilir. Bununla birlikte önümüzdeki Fed toplantısında getiri eğrisinin kısa tarafıyla alakalı bir düzenleme olması halinde doların getirisinde bir sınırlama olması mümkün. Bunu izleyeceğiz. Buna karşın 6.88 TL seviyesi üzerinde kalıcı seyirler olmadığı sürece sakin, yatay ve yönsüz seyirlerin sürmesini beklerim.

Haftaya TCMB faiz kararı var. 50 baz puan faiz indirimi olmasını beklemekteyiz. Merkez Bankası daha ihtiyatlı yaklaşabilir. Elbette karar metninde enflasyon vurgusu piyasanın radarında olacaktır. Ancak ben çok farklı bir fiyatlama oluşturacak toplantı olmasını beklemiyorum.

TümüSeda YALÇINKAYA ÖZER - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.612 Değişim: 0,99% Hacim : 28.567 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 112.858 19.06.2020 Yüksek 114.338
Açılış: 113.561
6,8511 Değişim: 0,08%
Düşük 6,8365 22.06.2020 Yüksek 6,8525
Açılış: 6,8455
7,6559 Değişim: 0,04%
Düşük 7,6418 22.06.2020 Yüksek 7,6734
Açılış: 7,6531
385,06 Değişim: 0,27%
Düşük 383,37 22.06.2020 Yüksek 385,52
Açılış: 384,01
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.