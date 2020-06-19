Piyasada yön var mı?

Bence gelecek haftada net seyirler olmayabilir. Evet şu an alım yönünde olmaya devam ediyoruz. Ancak belirsizlik ve riskler halen daha sürüyor. Dolayısıyla piyasanın bir bahaneyse düzeltmeye geçmeyeceğinin bir garantisi yok.

Biz bu hafta pozitif ayrıştık. Ayrışmanın en önemli konu başlığı endekste yüzde 6,56 etkisi olan Türkcell hisselerinden kaynaklandı. Çarşamba kapanışından bu yana yaklaşık yüzde 210 yükselen hisse endeksi yukarı çekti. Bununla birlikte sanayi hisselerindeki performansta göz doldurdu. Ancak yarın öbür gün Turkcell’de olabilecek bir normalleşme endekste de aşağı yönlü eğilimi destekleyecektir. Bunu dikkate almakta fayda var. Dolayısıyla bizim için kısa vadede 113 bin 300 seviyesi üzerindeki kalıcı seyirler destekleyici olacak belki evet ancak hisse bazlı hareketlerin yerini normalleşme aldığında bu seviyenin altına gerileme olabilir. Bu noktada ana belirleyici destek seviyemiz 110 bin 600 seviyesi olmaya devam edecektir. Tabi ki şimdiye kadar ana belirleyici yurt dışı oldu. Dolayısıyla vaka sayıları ve bu konudaki piyasa algısı risk iştahını otorite kılmaya meyilli görünüyor. Bu da net bir senaryo çizmemizi engelliyor. Ne yapalım bizde temkinli iyimserliği elden bırakmayız.

Dolar cephesinde ise sıkışma alanı bozulmuş değil. Çin ile swap kapsamında ilk Yuan kullanımı gerçekleştiğine yönelik haberler sonrası kur sınırlı geri çekildi. Buna karşın 6.79 – 6.88 TL arasındaki sıkışma alanı bozulmadı. TL cephesinde piyasanın fiyatlara yansıtmadığı bir swap anlaşma haberi gelmesi halinde daha derin bir aşağı yönlü düzeltme olması beklenebilir. Bununla birlikte önümüzdeki Fed toplantısında getiri eğrisinin kısa tarafıyla alakalı bir düzenleme olması halinde doların getirisinde bir sınırlama olması mümkün. Bunu izleyeceğiz. Buna karşın 6.88 TL seviyesi üzerinde kalıcı seyirler olmadığı sürece sakin, yatay ve yönsüz seyirlerin sürmesini beklerim.

Haftaya TCMB faiz kararı var. 50 baz puan faiz indirimi olmasını beklemekteyiz. Merkez Bankası daha ihtiyatlı yaklaşabilir. Elbette karar metninde enflasyon vurgusu piyasanın radarında olacaktır. Ancak ben çok farklı bir fiyatlama oluşturacak toplantı olmasını beklemiyorum.