'Virüs'ün dermanı faiz indirimleri değil aşı

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bir önceki yazımda da yazmıştım; bu tarz merkez bankası müdahalelerinin piyasaya olumlu etkisi olmaz, olacaksa da sınırlı etkisi olur. Zaten büyük merkez bankaları genişlemeci politika izliyor. Faizleri daha da indirmek çözüm olamaz.

Bir bilim insanının bulacağı aşı, yapılan faiz indirimlerinden çok daha fazla olumlu etki yapacaktır. Asya bölgesini kenara koyuyorum. Orası zaten vahim. Virüs Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İtalya’da ve Fransa’da ölüm sayıları artarken, bütün bölgede vaka sayıları da hızlı bir şekilde artıyor. Virüs kontrol altına alınmadığı sürece ekonomik aktiviteler zayıflayama devam edecektir.

Bu durumun finansal enstrümanlara farklı farklı etkileri var. Fed acil indirim yapınca piyasalar iyice korktu ve riskli varlıklardan kaçışlar hızlandı. Dax ve Dow Jones gibi majör endeksler bu faiz indirimine olumsuz tepki verdi. Kısa vadede teknik olarak alımların gelebileceğini düşünüyorum, ancak kuvvetli bir eğilim için virüsün kontrol altına alınması şart.

Dolar endeksi… Aslında Fed’den 18 Mart’ta bir faiz indirim beklentilerin içerisindeydi. Bu nedenle dolar endeksinde yaklaşık son iki haftadır kayıplar var. Ancak bunun fiyatlandığını düşünüyorum. Sırada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) gibi büyük merkez bankaları var. Bu süreçte dolar endeksinin yeniden değerlenmesini bekliyorum.

Peki ya TL? Genelde büyük merkez bankalarının gevşek politika izlemesi gelişmekte olan ülke varlıklarına yarar. Ancak o ülkelerdeki gelişmeler önemli olur. Mevcut durumda jeopolitik riskler devam ediyor. Diğer yandan Fed’den destek bularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) faiz indirimine gidecektir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dolar kurundaki düşüşlerin kısa vade etkili olacağını orta-uzun vade yükseliş eğilimine devam edebileceğini düşünüyorum. Teknik olarak dolar kurunda 5.93 TL üzerinde kalınması bu görüşümü doğrulayacaktır.

FED’in acil faiz indirmesi güvenli varlıklara yaradı. Bu kapsamda ons altın yukarı ivmelendi. Virüs riski kontrol altına alınamadığı her durumda güvenli varlıklar cazip kalmaya devam edebilir. Gram altın cephesinde yukarı yönde trendin korunduğunu görmekteyiz. Kısa vadede 310 TL üzerinde kalınması bu eğilimi destekleyecektir.