Piyasaların parlayan yıldızı gümüş

23.07.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Son dönemde piyasaların parlayan yıldızı gümüş oldu. Pandemi nedeniyle büyük merkez bankalarının (Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası) ekonomileri ve istihdamı desteklemek için faizleri sıfıra indirmeleri veya negatif faiz uygulamaları ve ciddi miktarlarda parasal genişleme yapmalarının ons altın ve ons gümüşü temel anlamda desteklediğini uzun süredir konuşuyoruz.

Altın ve gümüşte mart ayının ikinci yarısından itibaren başlayan yükseliş eğilimi bu hafta oldukça kuvvetlendi. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkan 750 milyar Euro’luk yardım paketinin burada etkisi söz konusu. Gümüşün biraz daha ön planda olmasının her ne kadar net bir sebebi olmasa da ons/gümüş rasyosunda uzun bir süre altının gerisinde kalan gümüşün bu açığı kapatmaya çalıştığını görmekteyiz.

Mevcut politikalar yani genişlemeci politikalar, bir süre daha en azından yılın son 1-2 ayına kadar bu şekilde devam edecektir. Çünkü pandemi etkisi hala devam ediyor ve bu durum merkez bankalarını genişlemeci politikalara zorluyor. Tabii bu durum bir yerde tersine dönecek. ABD başkanlık seçimleri, enflasyon gelişmeleri gibi konular ilerleyen aylarda önemli olacaktır. Merkez Bankalarının genişlemeci politikalardan ayrılacağı sinyallerinin gelmeye başlaması, ons altın ve gümüşte yaşanan trendin de zayıflamasına neden olacak. Fakat bunun için erken olduğunu ve mevcut politikaların bir süre daha sürdürüleceğini düşünüyorum.

Teknik olarak, bir yorumda bulunmak bu aşamada kolay değil. Çünkü hareketler çok fevri bir şekilde gerçekleşiyor. Üçüncü günde 18.80 dolardan 23 dolara yükselen bir enstrümandan bahsediyoruz. Mevcut fiyatlar aşırı alıma işaret ediyor. Bu nedenle kısa süreli geri çekilmelere dikkat etmek gerekecek. Ana görünümde yükselen bir trend izliyorum. Bu trendin destek noktası 19.20 dolardan geçiyor. Ana görünümde bu seviye üzerinde kalması yükselen trendin korunmasını sağlayacaktır. 

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