Merkez Bankalarının yeni virüs dalgasına atacak kurşunu yok

13.05.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Küresel piyasalar mart ayında Corona virus endişesi nedeniyle baskı altında kalmış, borsalar ortalama yüzde 40-45 düşmüştü. Ardından ise büyük merkez bankaları (Fed, ECB, BoE ve BoJ) başta olmak üzere neredeyse tüm ülke merkez bankaları ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemek için faizleri düşürdü ve piyasalara destek sağladı. Bu gelişmelerle birlikte piyasalar toparlandı.

Ancak güncel duruma baktığımızda risk iştahında yeniden bir azalış görmekteyiz. Burada Corona virus ile ilgili ikinci dalganın gelip gelmeyeceği konusu kafaları karıştırdı. Çin’in Şulan şehrinde Covid-19 vakalarının yeniden görülmesi endişeleri artırdı. Bu durumun piyasalardaki pozitif havayı azalttığını görüyoruz.

Ekonomilerde bozulma zaten ortada. Gelen mart-nisan ayı verilerine baktığımızda ekonomik aktiviteler ve istihdam tarafındaki bozulma önemli ölçüde. Ancak piyasalardaki genel algı, her ne kadar virüs öncesine dönem gibi olmasa da haziran ayından itibaren hayatın nispeten normalleşmesi yönünde. Bu süreçte ekonomik aktiviteler tekrar canlanacak istihdam piyasası kayıplarını azaltacak.

Bu durumun önündeki en büyük engel yeniden bir virüs dalgası yaşanması olur. Çünkü artık merkez bankalarının atacak kurşunları kalmadı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) eksi faiz verirken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yüzde 0 faiz veriyor. Halihazırda önemli miktarda parasal genişleme de yapıyorlar. Bu nedenle faizlerin düşecek alanı kalmadı. Düşse bile; örneğin FED eksi faize geçse bile bunun piyasalara pozitif bir etkisinin olacağını düşünmüyorum.

Bu nedenle piyasalarda toparlanma için Corona virus ile ilgili ikinci dalganın gelmemesi çok önemli. Mevcut görünümün sürdürülmesi de bir anda bahar havasını getirmeyecektir, ancak yine de kısmi bir normalleşme piyasalara moral vermeye devam eder. Aksi takdirde merkez bankalarının ikinci virüs dalgasına atacak kurşunu kalmadı…

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