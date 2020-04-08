Kısa süreli kar satışlarına dikkat

Dolar kuru bir aylık süreçte 6.05 TL’lerden 6.80 TL’lere doğru bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bu ivmenin arka planında birkaç faktör bulunuyor. İlk faktör; Corona virüs nedeniyle dünya genelinde endişeler arttı ve bu kapsamda fon akımları riskli varlıklardan güvenli varlıklara doğru kaydı. Her ne kadar ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sıfıra indirse ve piyasaya dolar versede dolar endeksi 100’ün üzerini gördü. Kısacası, bu endişe ortamında dolar küresel bazda değer kazandı. Bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında zayıf bir performans sergiledi.

Ancak dolar kurundaki yükseliş eğilimi son bir aylık süreç ile kısıtlanamaz. Geçen yılın kasım ayından itibaren başlayan bir yukarı yönde ivmelenmeden söz edebiliriz. Bunun da altında yatan sebepler arasında, TL’nin reel getirisine ilişkin endişeler ve ülke risk priminin yüksek seyretmesi sayılabilir. Bu da iç dinamiklerin kırılganlığını gösteriyor.

Dolardaki yükseliş eğiliminin terse dönmesi için, küresel bazda kuvvetli bir pozitif ivmenin yakalanması (aşı bulunması gibi veya farklı bir pozitif katalizör) ve iç tarafta TL’nin reel getirisine yönelik endişelerin azaltılması gerekmektedir. Aynı zamanda ülke risk primini de aşağı çekecek adımların atılması gerekiyor. Bunlar gerçekleşmediği sürece temel dinamikler olarak dolar kurundaki seyrin devamı beklenebilir.

Teknik olarak baktığımızda; önemli eşikler olduğunu görmekteyiz. 6.84 TL’yi ön plan çıkarmak gerekecektir. 2018 yılındaki yükselişlerde direnç görevi görmüş ve düşüş eğiliminin başladığı seviye olmuştu. Bu nedenle 6.84 TL’yi baz almak gerekecektir. Son günlerde 6.84 TL’ye yakın seviyelerde dolar kurunun yatay hareketle sergilediğini görmekteyiz. Ben 6.84 TL geçilmediği sürece yeni bir yükseliş ivmesi oluşacağını düşünmüyorum. Bu nedenle kısa süreli kar satışları gelebilir. Böyle bir durumda ise 6.60 TL önemli olacaktır. TL’de iyimserlik süreci ancak 6.60 TL altında başlar.

Gram altın cephesinde de dolar kuru gibi yukarı yönde eğilim sürüyor. Teknik olarak baktığımızda, yükseliş kanalının korunduğunu görmekteyiz. Ara ara kısa süreli düşüşler görebiliyoruz; ancak ana eğilim yukarı yönde olduğu için düşüşler sınırlı kalıyor. Dolar kuru gibi ons altındaki hareket yapısı da gram altını yukarı yönde destekliyor. Burada dikkat edilmesi gereken seviye 348 TL olacaktır. Yükseliş kanal desteği bu seviyeden geçiyor. Bu nedenle 348 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde eğilimin devamı beklenebilir ve düşüşler kademeli alım fırsatları vermeye devam edebilir. Bu süreçte 368 TL ise direnç olarak izlenmelidir.