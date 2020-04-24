Gümüş yatırımcısı bu seviyelere dikkat!

24.04.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Küresel faizlerin düşmesi ve piyasalara verilen likidite değerli metalleri ana resimde desteklemeye devam ediyor.

Corona virus etkisini azaltmak için 4 büyük dediğimiz Amerikan Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faizleri 0’a indirmesi veya eksi faiz vermesinin yanı sıra ekonomiler ve piyasaları desteklemek için ciddi miktarlarda teşvik sağlamaları değerli metallerden olan ons altın ve ons gümüşü ana resimde destekliyor.

Dönem dönem bu iki metalde geri çekilmeler yaşansa da (düzeltme hareketleri) piyasalar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Diğer yandan normal şartlarda borsalar ile korelasyonu ters olan bu metaller son dönemde ise pozitif korelasyon gösteriyor. Yani geçmişte borsalar düşerken yükselen değerli metaller son dönemde ise borsalarla birlikte hareket ediyor. Piyasalarda sıkıntı arttığında nakde dönüş çabaları neticesinde değerli metallere de satış gelirken, borsalar yükseldiğinde değerli metallere de talep geliyor. Bu korelasyon daha ne kadar sürer bilinmez ama mevcut durumda bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Piyasalarda borsalar tarafında iyi kötü bir dengelenmenin olduğunu ve oynaklığın azaldığını görmekteyiz. Bu dengelenme değerli metaller için de görüntünün daha net olmasını sağlıyor.

Teknik olarak baktığımızda, ons altın tarafında yukarı yönde ivmenin sürdüğünü görmekteyiz. Burada kısa süreli hareketler yerine ana resme odaklanmak daha doğru olacaktır. Ons altın özelinde 1640 dolar üzerinde kalındığı her durumda pozitif ivmenin sürmesini bekleyebiliriz. Olası düzeltme hareketlerinde bu seviye yeniden fırsatlar verebilir. Yukarıda ise 1738 doların önemli bir eşik olarak izliyoruz. Direkt bir yükselişten ziyade kar satışlarının ardından bir momentum bekleyebiliriz.

Ons gümüş tarafında ise 11.60 dolar seviyesinden başlayan ve 15.80 dolar seviyesine doğru giden yükseliş eğiliminin düzeltmesini gördük. Gümüş özelinde 14.80-14.60 dolar bandı üzerinde kalınmasını pozitif olarak görüyorum. Bu bölge üzerindeki geri çekilmeler kademeli alım fırsatları verebilir.

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