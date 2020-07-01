Gram altın 400 lira olur mu?

01.07.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Gram altın 8 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.

Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran’dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.

Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar. Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

Gram altın özelinde ise, uzun süredir yukarı yönde potansiyel üzerinde durduk. Dönem dönem düşüşler olsa da bunun bir anlam ifade etmediğini ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsettik. Şimdi bu aşamada 395-400 TL bandını ön plana çıkarabiliriz. Burası teknik olarak önemli bir direnç bölgesi. Hem dolar kurundaki sıkışma hem de ons altındaki seviyeler yakından takip edilmelidir. Bu nedenle kısa vadede 395-400 TL bölgesinden kar realizasyonları gelebilir. Ancak kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını, düşüşlerin fırsat vermeye devam etmesini ve orta-uzun vade görünümün korunmasını bekliyorum. Geri çekilmelerde 388 TL ve 382 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.

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