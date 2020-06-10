Fed sonrası risk iştahı devam eder mi?

10.06.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Bu akşam Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell konuşması takip edilecek.

Mart ayında Covid-19 nedeniyle yaşanan çöküşün ardından Fed faizi sıfıra yaklaştırmış ve önemli miktarda tahvil alım programı ile ekonomi ve istihdamı destekleme politikası izlemişti. Bu politikaların ekonomide canlanma yarattığını söyleyebiliriz. Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinde mart ve nisan ayına göre toparlanma var. Diğer yandan istihdam verilerinde de önemli bir toparlanma olduğunu görmekteyiz.

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 7.5 milyonluk azalma beklenirken 2.5 milyon artarak sürpriz yapmıştı. Fakat ADP’den gelen açıklamaya göre gelen rakamlarda sınıflandırma hatası olabileceği ve verinin revize edilebileceği ifade edildi. Yine de piyasalar bu veriyi pozitif fiyatlamaya devam etti.

Bugün Fed’den faiz konusunda bir adım beklenmiyor. Bir süre önce konuşulan negatif faiz beklentileri, son gelen verilerden sonra arka planda kaldı. Buradaki önemli nokta Powell’in söyleyecekleri olacak. Ben Powell’in piyasalarda çok heyecan yaratacak veya çok endişe yaratacak bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Son gelen verilerin Fed kanadında ne ifade ettiği, mevcut genişleme politikasının daha ne kadar sürdürüleceği ve faizin daha ne kadar sıfıra yakın düşük seviyede kalacağına yönelik vereceği mesajlar önemli olacaktır.

Son dönemde küresel bazda risk iştahı oldukça yüksek. Fed ile birlikte bir düzeltme hareketi görebiliriz. Diğer yandan dolar endeksine de bakmak gerekecek. 100.20 seviyelerinden aralıksız bir şekilde 96’nın altına gerileyen bir dolar endeksi var. Bugün Powell, verilerin iyiye işaret ettiğine dair bir mesaj verirse dolar endeksinde toparlanma için bahane oluşmuş olacaktır.

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
109.324 Değişim: -0,41% Hacim : 1.952 Mio.TL Son veri saati : 10:15
Düşük 108.956 11.06.2020 Yüksek 109.691
Açılış: 109.374
6,7919 Değişim: 0,24%
Düşük 6,7686 11.06.2020 Yüksek 6,7942
Açılış: 6,7757
7,7100 Değişim: 0,02%
Düşük 7,6811 11.06.2020 Yüksek 7,7279
Açılış: 7,7088
378,63 Değişim: -0,02%
Düşük 376,54 11.06.2020 Yüksek 379,07
Açılış: 378,71
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.