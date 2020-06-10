Fed sonrası risk iştahı devam eder mi?

Mart ayında Covid-19 nedeniyle yaşanan çöküşün ardından Fed faizi sıfıra yaklaştırmış ve önemli miktarda tahvil alım programı ile ekonomi ve istihdamı destekleme politikası izlemişti. Bu politikaların ekonomide canlanma yarattığını söyleyebiliriz. Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinde mart ve nisan ayına göre toparlanma var. Diğer yandan istihdam verilerinde de önemli bir toparlanma olduğunu görmekteyiz.

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 7.5 milyonluk azalma beklenirken 2.5 milyon artarak sürpriz yapmıştı. Fakat ADP’den gelen açıklamaya göre gelen rakamlarda sınıflandırma hatası olabileceği ve verinin revize edilebileceği ifade edildi. Yine de piyasalar bu veriyi pozitif fiyatlamaya devam etti.

Bugün Fed’den faiz konusunda bir adım beklenmiyor. Bir süre önce konuşulan negatif faiz beklentileri, son gelen verilerden sonra arka planda kaldı. Buradaki önemli nokta Powell’in söyleyecekleri olacak. Ben Powell’in piyasalarda çok heyecan yaratacak veya çok endişe yaratacak bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Son gelen verilerin Fed kanadında ne ifade ettiği, mevcut genişleme politikasının daha ne kadar sürdürüleceği ve faizin daha ne kadar sıfıra yakın düşük seviyede kalacağına yönelik vereceği mesajlar önemli olacaktır.

Son dönemde küresel bazda risk iştahı oldukça yüksek. Fed ile birlikte bir düzeltme hareketi görebiliriz. Diğer yandan dolar endeksine de bakmak gerekecek. 100.20 seviyelerinden aralıksız bir şekilde 96’nın altına gerileyen bir dolar endeksi var. Bugün Powell, verilerin iyiye işaret ettiğine dair bir mesaj verirse dolar endeksinde toparlanma için bahane oluşmuş olacaktır.