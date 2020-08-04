Bitcoin'de yükseliş potansiyeli sürüyor

04.08.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Bitcoin’de mayıs başı ile temmuz sonuna doğru olan sıkışıklık geçen hafta yukarı yönde kırıldı.

Küresel faizlerin çok düşük seyretmesi, büyük merkez bankalarının ekonomileri desteklemek için ciddi miktarlarda parasal genişleme yapması tüm varlıkları yukarı çekerken, Bitcoin bu durumdan faydalanamamıştı. Fakat genel beklentimiz kırılmanın yukarı yönde olması yönündeydi.
27 Temmuz’da kırılma geldikten sonra Bitcoin’de hızlı bir yükseliş eğilimi ön plana çıktı. Tüm finansal enstrümanlarda bu tarz uzun süreli sıkışmanın ardından kırılmanın geldiği yöne doğru sert hareketler olağan bir durumdur.

Kripto paralar teknoloji bazlı olduğu için gelecek yıllar için potansiyel barındırıyor. Kısa süreli hareketleri kestirmek veya trade etmek çok kolay bir iş değil. Zaten önermiyorum. Burada uygulanması gereken ana strateji her ay belirli bir miktarda birikim yapmak olabilir. Çünkü bundan 3-5 yıl sonra teknoloji çok başka yerlerde (pozitif anlamda) olacak gibi gözüküyor. Bu durum da kripto paralar için potansiyel içeriyor. Tabii sadece Bitcoin özelinde değil, Altcoin denilen birçok kripto parada yüksek potansiyeller mevcut olabilir. Bunların özellikleri detaylı bir şekilde incelenerek birikimler yapılabilir.

Bitcoin özelinde kısa vadede 10 bin 500 dolar, genel resimde 8 bin 600 dolar önemli destek seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Ana yön içerisinde düzeltmeler görebiliriz. Bu düzeltmelerde destek seviye takibi önemli olacaktır. Yukarıda ise ilk direnç olarak 12 bin doları izliyorum, burası geçilirse 13 bin dolara doğru yükseliş potansiyeli görebiliriz.

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