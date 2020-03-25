Altında ezberler bozuldu

25.03.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Piyasalarda yüksek oynaklık sürüyor. Bu oynaklığın temel sebebi 4 büyük merkez bankası başta olmak üzere neredeyse tüm ülke merkez bankalarının birbiri ardına kararlar almaları.

Bunlara ek olarak ülke hükümetleri de birbiri ardına teşvik paketleri açıklıyor. Alınan her karar ise piyasalarda oynaklığa neden oluyor. Bu süreçte ön plana çıkan enstrümanların başında gram altın geliyor. 

Gram altın analiz ederken ons altın ve dolar kurunu birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu iki enstrümanı kısaca değerlendirelim.

Ons altın’ın tarih boyunca korelasyonu risk iştahı ile ters çalışmıştır. Güvenli liman olarak tanımladığımız ons altın, piyasalarda risk arttığında yükselir, riskler azaldığında düşerdi. Ancak son dönemde ezberler bozuldu. Piyasalar düşerken gerileyen ons altın, piyasalar yükselirken değer kazanıyor. Bu durumu mantıklı bir çerçevede açıklamak kolay değil, ancak şu yorumu yapabiliriz. Corona virus nedeniyle endişeler artarken nakde dönüş çabası nedeniyle her enstrüman satıldı, ons da bunlardan biriydi. Piyasalar toparlarlanırken de ons altına talep geliyor. Bu arada piyasalardaki toparlanma hükümetler zoruyla gözükse de kısa vadede devam edecek gibi duruyor. Virüs riski tamamen ortadan kalkamadan da bir ralliden bahsetmek zor olacaktır. Ortalama yüzde 30 düşen piyasalarda düzeltme arayışı olarak bakabiliriz bu hareketlere. 

Ons altında teknik olarak yükseliş eğilimi korunuyor. 1450-1636 dolar hareketini çok hızlı gerçekleştirdi. Bu nedenle kısa süreli geri çekilmeler olağan karşılanmalıdır. Burada 1555 dolar ve 1535 dolar seviyeleri önemli desteklerdir. Ons altın için önemli olan bu seviyeler dolayısıyla gram altın için de önemli.

Dolar kuruna baktığımızda ise küresel bazda artan virüs endişeleri nedeniyle dolar neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazandı. Yurt içinde ise faiz indirimleri, açıklanan teşvikler ve yurt içinde artan virüs vakaları sonrası TL’de kırılganlık görüldü. Bu süreçte ülke risk primi 500’leri geçti. Son birkaç gündür ise toparlanan piyasalarla birlikte dolar kurunda düzeltme hareketleri görmekteyiz. Düzeltme hareketi diyorum, çünkü ana yönde hem temel anlamda hem de teknik anlamda değişen majör bir durum yok. Teknik olarak, 6.25 TL dolar kuru için ana destektir. Bu bölge de gram altın değerlendirmek için göz önünde bulundurulmalıdır. 

Gram altın için toparlayacak olursak, uzun süredir ana stratejimiz olan ‘’Düştükçe toplanması gerekir’’ düşüncemiz sürüyor. Dün Twitter üzerinden yaptığım paylaşımda 339 TL direncinin önemli olduğunu ifade etmiştim. Bu dirençten kar satışları geldiğini görmekteyiz. Yeni bir yükseliş momentumu için 339 TL’nin geçilmesi ve ilk düşüşte üzerinde kalması gerekiyor. Aksi takdirde gram altında da düzeltme hareketi görme ihtimalimiz var. Burada 325 TL desteği önemli olacaktır. Bu seviye kırılırsa 318 TL kadar düşüş potansiyeli oluşacaktır. 

Gram altında day trade dediğimiz günlük al-sat’lar yerine orta-uzun vade bakış açısıyla ana seviyelerden işlemlere girmek çok daha sağlıklı olacaktır. 

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.357 Değişim: 0,33% Hacim : 2.461 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 88.481 26.03.2020 Yüksek 89.627
Açılış: 88.960
6,4766 Değişim: 0,95%
Düşük 6,4061 26.03.2020 Yüksek 6,5056
Açılış: 6,4157
7,0845 Değişim: 1,43%
Düşük 6,9707 26.03.2020 Yüksek 7,1034
Açılış: 6,9847
334,59 Değişim: 0,25%
Düşük 322,05 26.03.2020 Yüksek 336,38
Açılış: 333,76
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.