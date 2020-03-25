Altında ezberler bozuldu

Bunlara ek olarak ülke hükümetleri de birbiri ardına teşvik paketleri açıklıyor. Alınan her karar ise piyasalarda oynaklığa neden oluyor. Bu süreçte ön plana çıkan enstrümanların başında gram altın geliyor.

Gram altın analiz ederken ons altın ve dolar kurunu birlikte değerlendirmek gerekiyor. Bu iki enstrümanı kısaca değerlendirelim.

Ons altın’ın tarih boyunca korelasyonu risk iştahı ile ters çalışmıştır. Güvenli liman olarak tanımladığımız ons altın, piyasalarda risk arttığında yükselir, riskler azaldığında düşerdi. Ancak son dönemde ezberler bozuldu. Piyasalar düşerken gerileyen ons altın, piyasalar yükselirken değer kazanıyor. Bu durumu mantıklı bir çerçevede açıklamak kolay değil, ancak şu yorumu yapabiliriz. Corona virus nedeniyle endişeler artarken nakde dönüş çabası nedeniyle her enstrüman satıldı, ons da bunlardan biriydi. Piyasalar toparlarlanırken de ons altına talep geliyor. Bu arada piyasalardaki toparlanma hükümetler zoruyla gözükse de kısa vadede devam edecek gibi duruyor. Virüs riski tamamen ortadan kalkamadan da bir ralliden bahsetmek zor olacaktır. Ortalama yüzde 30 düşen piyasalarda düzeltme arayışı olarak bakabiliriz bu hareketlere.

Ons altında teknik olarak yükseliş eğilimi korunuyor. 1450-1636 dolar hareketini çok hızlı gerçekleştirdi. Bu nedenle kısa süreli geri çekilmeler olağan karşılanmalıdır. Burada 1555 dolar ve 1535 dolar seviyeleri önemli desteklerdir. Ons altın için önemli olan bu seviyeler dolayısıyla gram altın için de önemli.

Dolar kuruna baktığımızda ise küresel bazda artan virüs endişeleri nedeniyle dolar neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazandı. Yurt içinde ise faiz indirimleri, açıklanan teşvikler ve yurt içinde artan virüs vakaları sonrası TL’de kırılganlık görüldü. Bu süreçte ülke risk primi 500’leri geçti. Son birkaç gündür ise toparlanan piyasalarla birlikte dolar kurunda düzeltme hareketleri görmekteyiz. Düzeltme hareketi diyorum, çünkü ana yönde hem temel anlamda hem de teknik anlamda değişen majör bir durum yok. Teknik olarak, 6.25 TL dolar kuru için ana destektir. Bu bölge de gram altın değerlendirmek için göz önünde bulundurulmalıdır.

Gram altın için toparlayacak olursak, uzun süredir ana stratejimiz olan ‘’Düştükçe toplanması gerekir’’ düşüncemiz sürüyor. Dün Twitter üzerinden yaptığım paylaşımda 339 TL direncinin önemli olduğunu ifade etmiştim. Bu dirençten kar satışları geldiğini görmekteyiz. Yeni bir yükseliş momentumu için 339 TL’nin geçilmesi ve ilk düşüşte üzerinde kalması gerekiyor. Aksi takdirde gram altında da düzeltme hareketi görme ihtimalimiz var. Burada 325 TL desteği önemli olacaktır. Bu seviye kırılırsa 318 TL kadar düşüş potansiyeli oluşacaktır.

Gram altında day trade dediğimiz günlük al-sat’lar yerine orta-uzun vade bakış açısıyla ana seviyelerden işlemlere girmek çok daha sağlıklı olacaktır.