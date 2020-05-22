Altın ve gümüşte fırsat seviyeler

22.05.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Gram altın ve gram gümüşte yaşanan geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceği bir dönem içerisindeyiz.

Uzun süredir bahsettiğim gibi küresel faizlerin düşük olması (büyük merkez bankalarının 0 veya negatif faiz vermesi) ve ekonomik büyümeleri desteklemek için teşviklerin uygulanması temel anlamda ons gümüş ve ons altını pozitif etkiliyor. Ara ara düşüşler olsa da bunu ana trend içerisinde düzeltme hareketi olarak görmek gerekiyor. Örneğin, dün ons altın 1717 dolara kadar geriledi; bugün ise 1740 dolara yakın işlem görüyor.

Ons gümüş ve ons altın için pozitif görünümün sürdüğünü ve düşüşlerin alım fırsatı vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ons altında teknik olarak 1700 dolar, ons gümüşte ise 16 dolar üzerinde trendler korunacaktır.

Gram altın konuşurken dolar kuruna da değinmek gerekiyor. Swap beklentileriyle birlikte kur bir süredir baskı altında... İngiltere ve Japonya ile anlaşma beklenirken Katar ile anlaşma yapıldı, ancak bunun TL üzerinde etkisini görmedik. Swap anlaşmalarının kısa vadede etkili olacağını, orta-uzun vadeye bunun yansımayacağını düşünüyorum. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirmeye devam ediyor. Bu aşamada 12 ay sonrası için beklenen enflasyon düşünüldüğünde TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentilerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar kurunda 6.75 TL’yi önemli destek olarak izliyorum.

Gram altın özelinde 370 TL üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler kademeli alım fırsat olarak değerlendirilebilir. 395-400 TL aralığı ise direnç olarak takip edilmelidir.

Gram gümüş tarafına baktığımızda ise 3.60 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif eğilimin devamını bekliyorum.

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