Gümüş fiyatlarında yön değişti mi?

24.09.2020
Murat ÖZSOY
  • Murat ÖZSOY
  • Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
  • @murozs
Haftabaşından bu yana ABD dolarının küresel para birimleri karşısında güç kazanmasının etkisiyle hem ons altın hem de ons gümüş fiyatlarında önemli düşüşler meydana geldi.

2020 yılında özellikle gümüşün yatırımcıların altına kıyasla daha da fazla ilgi odağına girmesi; fakat diğer yandan da son zamanlarda altın/gümüş rasyosunun gümüşün aleyhine dönmüş olması ve gümüş yatırımcılarının biraz endişe duymaya başlamış olmaları nedeniyle bu haftaki yazımızı özellikle gümüş odaklı ele aldık.

Gümüşün geçen hafta piyasa kapanışındaki 26.78 dolar ons fiyatı ve 6.55 TL gram fiyatından sonra bugün itibariyle fiyatlar sırasıyla 22 dolar ve 5.4 TL seviyelerine kadar geriledi. Aslında sadece gümüşe has olmayan bu ani değişimlerin arkasındaki tetikleyici neden olarak, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerine dair haberin duyulmasını gösterebiliriz. Genel itibariyle baktığımızda ise aslında küresel ekonominin ana resminde değişen pek fazla birşey yok.

Nedir o ana resim?

Düşük faiz ortamının halen devam etmesi, Kovid-19 salgınının henüz tam olarak kontrol altına alınamamış olması ve vaka artış haberlerinin devam etmesi. Diğer yandan bu haftanın küresel ekonomileri ilgilendiren ana odağındaki gündem olan FED Başkanı Powell’ın Kongre ve Temsilciler Meclisi sunum içeriklerinde de değişen bir şey yok.

Onu da hatırlayalım…

Powell, sunumlarında mevcut duruma ilişkin olarak endişelerini dile getirmeye devam etti. ABD’nin ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü, özellikle küçük işletmelerin ve düşük gelir düzeyine sahip vatandaşların halen risk altında olduğunu tekrar ederken işletmelerde yaşanan kayıpların ekonomiye büyük zarar vereceğini vurgulamaya devam etti. Powell, Fed’in ekonomik toparlanma için tüm kaynaklarını kullanmaya devam edeceğini ancak mali politika ve para politikasının birlikte çalışması gerektiğini de yakın zamandaki konuşmalarında olduğu gibi yineledi.

Genel olarak ana resmi verdikten sonra gümüşün altına kıyasla neden özellikle bu hafta biraz daha fazla değer kaybına uğradığını ve altın/gümüş rasyosunun neden gümüş aleyhine olduğunun farkını ortaya koyalım. O fark da şu ki; her iki emtianın yatırım enstrümanı olma özelliklerini kıyasladığımız zaman gümüş bu açıdan altına nazaran bir adım daha öne çıkıyor. Mesela gümüş, altın gibi merkez bankalarının rezerv olarak tuttuğu bir emtia değil. Bu özelilği ile de korku endeksindeki gelişmelere de daha açık ve daha fazla etkilenen bir enstrüman oluyor altına göre. Şu son güncel görünümde de korku endeksinin yükselmesi sonucunda gümüşteki mevcut görünüm de negatif yönlü oldu.

Gümüşteki ana görünümü bu şekilde aktarmaya çalıştıktan sonra takip ettiğimiz teknik fiyat seviyelerinden bahsederek toparlayalım. Geçtiğimiz haftada ons gümüş için 26.5 dolar altına kırılma olması halinde düşüş ivmesinin hızlanma olasılığı gündemimizdeydi. Bu fiyat seviyesi kırıldı ve üzerine de yukarıda bahsettiğimiz ve beklenti haricindeki haber akışı da gelince geri çekilme ivmesi daha da kuvvetlenmiş oldu. Bu kuvvetlenme paralelinde ikinci önemli destek gördüğümüz 23.40 dolar da dün itibariyle kırıldı ve gün sonuna doğru sert bir gerileme daha geldi. Hafta sonuna yaklaşmış iken 21.6 doları önemli bir destek seviyesi olarak görüyoruz. Gram gümüş ise dolar/TL paritesindeki yukarı yönlü baskı ile destek bulurken çok da dayanamadı ve  5.70 TL’nin altına geriledi.  Şu anki seyrinde 5.36 TL seviyesindeki desteği güçlü görüyoruz. Eğer doların geçen haftalara kıyasla daha güçlü olan konumu devam ederse, gram gümüş için 5.36 TL desteği daha da kuvvetli olacaktır diye tahmin ediyoruz. 

Analizimizi orta vadeye taşıyacak olursak; bu haftaki havanın dağılarak yeniden altın gümüş rasyosunun gümüş lehine dönerek bir toparlanma olması ihtimalini daha fazla göz önünde bulundurduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer ki aşı haberlerine dair piyasalarda yaratılan pozitif algı –ki biz bunu kendi değerlendirmelerimizde biraz suni olarak görüyoruz- terse dönerse ve vakalar kontrol altına alınamazsa gümüşün yeniden 26 dolar seviyelerine çıktığını görebilir hatta  bu yıl test edip geri döndüğü 28 dolar seviyelerinin üzerinde daha uzun süreli hareketler yapmasını da görebiliriz. 

Neticede son cümle olarak genelde bir yatırım aracının en iyi alım zamanı olarak fiyatının düştüğü andır felsefesinden hareket edecek olursak, bu seviyelerden yapılacak gümüş yatırımlarının uzun vadede kazançlar sağlama potansiyelinin yüksek olduğundan bahsedebiliriz.

TümüMurat ÖZSOY - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.133 Değişim: 1,16% Hacim : 3.713 Mio.TL Son veri saati : 10:34
Düşük 1.129 25.09.2020 Yüksek 1.134
Açılış: 1.129
7,5189 Değişim: -1,40%
Düşük 7,5122 25.09.2020 Yüksek 7,6380
Açılış: 7,6254
8,7862 Değişim: -1,31%
Düşük 8,7728 25.09.2020 Yüksek 8,9200
Açılış: 8,9032
453,18 Değişim: -1,04%
Düşük 452,15 25.09.2020 Yüksek 459,10
Açılış: 457,96
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.