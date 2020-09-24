Gümüş fiyatlarında yön değişti mi?

2020 yılında özellikle gümüşün yatırımcıların altına kıyasla daha da fazla ilgi odağına girmesi; fakat diğer yandan da son zamanlarda altın/gümüş rasyosunun gümüşün aleyhine dönmüş olması ve gümüş yatırımcılarının biraz endişe duymaya başlamış olmaları nedeniyle bu haftaki yazımızı özellikle gümüş odaklı ele aldık.

Gümüşün geçen hafta piyasa kapanışındaki 26.78 dolar ons fiyatı ve 6.55 TL gram fiyatından sonra bugün itibariyle fiyatlar sırasıyla 22 dolar ve 5.4 TL seviyelerine kadar geriledi. Aslında sadece gümüşe has olmayan bu ani değişimlerin arkasındaki tetikleyici neden olarak, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerine dair haberin duyulmasını gösterebiliriz. Genel itibariyle baktığımızda ise aslında küresel ekonominin ana resminde değişen pek fazla birşey yok.

Nedir o ana resim?

Düşük faiz ortamının halen devam etmesi, Kovid-19 salgınının henüz tam olarak kontrol altına alınamamış olması ve vaka artış haberlerinin devam etmesi. Diğer yandan bu haftanın küresel ekonomileri ilgilendiren ana odağındaki gündem olan FED Başkanı Powell’ın Kongre ve Temsilciler Meclisi sunum içeriklerinde de değişen bir şey yok.

Onu da hatırlayalım…

Powell, sunumlarında mevcut duruma ilişkin olarak endişelerini dile getirmeye devam etti. ABD’nin ekonomik toparlanmasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü, özellikle küçük işletmelerin ve düşük gelir düzeyine sahip vatandaşların halen risk altında olduğunu tekrar ederken işletmelerde yaşanan kayıpların ekonomiye büyük zarar vereceğini vurgulamaya devam etti. Powell, Fed’in ekonomik toparlanma için tüm kaynaklarını kullanmaya devam edeceğini ancak mali politika ve para politikasının birlikte çalışması gerektiğini de yakın zamandaki konuşmalarında olduğu gibi yineledi.

Genel olarak ana resmi verdikten sonra gümüşün altına kıyasla neden özellikle bu hafta biraz daha fazla değer kaybına uğradığını ve altın/gümüş rasyosunun neden gümüş aleyhine olduğunun farkını ortaya koyalım. O fark da şu ki; her iki emtianın yatırım enstrümanı olma özelliklerini kıyasladığımız zaman gümüş bu açıdan altına nazaran bir adım daha öne çıkıyor. Mesela gümüş, altın gibi merkez bankalarının rezerv olarak tuttuğu bir emtia değil. Bu özelilği ile de korku endeksindeki gelişmelere de daha açık ve daha fazla etkilenen bir enstrüman oluyor altına göre. Şu son güncel görünümde de korku endeksinin yükselmesi sonucunda gümüşteki mevcut görünüm de negatif yönlü oldu.

Gümüşteki ana görünümü bu şekilde aktarmaya çalıştıktan sonra takip ettiğimiz teknik fiyat seviyelerinden bahsederek toparlayalım. Geçtiğimiz haftada ons gümüş için 26.5 dolar altına kırılma olması halinde düşüş ivmesinin hızlanma olasılığı gündemimizdeydi. Bu fiyat seviyesi kırıldı ve üzerine de yukarıda bahsettiğimiz ve beklenti haricindeki haber akışı da gelince geri çekilme ivmesi daha da kuvvetlenmiş oldu. Bu kuvvetlenme paralelinde ikinci önemli destek gördüğümüz 23.40 dolar da dün itibariyle kırıldı ve gün sonuna doğru sert bir gerileme daha geldi. Hafta sonuna yaklaşmış iken 21.6 doları önemli bir destek seviyesi olarak görüyoruz. Gram gümüş ise dolar/TL paritesindeki yukarı yönlü baskı ile destek bulurken çok da dayanamadı ve 5.70 TL’nin altına geriledi. Şu anki seyrinde 5.36 TL seviyesindeki desteği güçlü görüyoruz. Eğer doların geçen haftalara kıyasla daha güçlü olan konumu devam ederse, gram gümüş için 5.36 TL desteği daha da kuvvetli olacaktır diye tahmin ediyoruz.

Analizimizi orta vadeye taşıyacak olursak; bu haftaki havanın dağılarak yeniden altın gümüş rasyosunun gümüş lehine dönerek bir toparlanma olması ihtimalini daha fazla göz önünde bulundurduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer ki aşı haberlerine dair piyasalarda yaratılan pozitif algı –ki biz bunu kendi değerlendirmelerimizde biraz suni olarak görüyoruz- terse dönerse ve vakalar kontrol altına alınamazsa gümüşün yeniden 26 dolar seviyelerine çıktığını görebilir hatta bu yıl test edip geri döndüğü 28 dolar seviyelerinin üzerinde daha uzun süreli hareketler yapmasını da görebiliriz.

Neticede son cümle olarak genelde bir yatırım aracının en iyi alım zamanı olarak fiyatının düştüğü andır felsefesinden hareket edecek olursak, bu seviyelerden yapılacak gümüş yatırımlarının uzun vadede kazançlar sağlama potansiyelinin yüksek olduğundan bahsedebiliriz.