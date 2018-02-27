Bir holding, iki küskün CEO

HULUSİ ABİ
  • Kulis
Sevgili dostlarım merhaba. Başlamadan hemen şunu anlatayım size. “Hulusi’nin Kulisi”nin ilk yazısında telefon yağdırdınız. Kime mi? Bana değil tabii ki; gazetenin yazarlarına, editörlerine, servis şeflerine; “Hulusi kim?” diye. Tabii çok hoşlarına gitti aranmak. Zira epeydir arayıp sormadığınız dostlarınızı aramış, yalandan da olsa hatır sormuş oldunuz; benim kim olduğumu öğrenmek için.

Kulis içinde kulis var yahu bu İstanbul’da. İlk kulis yazımdan sonra yaşanan kara mizah birkaç durumu anlattılar bana. Ama en çok güldüğüm de şu oldu: Hatırlayın, banka genel müdürü ana hissedarla el sıkışıyor, sonra BDDK “Osmanlı oyunu” ile taş koyuyordu ya atanmasına; ben bunu kulis olarak yazınca durumu öğrenen çeşitli kuruluşlar adı geçen bankacıyı aramış.

Bankacıyı en çok üzen de şu olmuş; ‘Böyle bir şey nasıl olur?’ diye yaklaşmalarını beklerken ilk soruları “Hulusi abi kim?” olmuş! Koyun can derdinde, kasap mal derdinde. Neyse siz benim kim olduğumu boş verin; şimdi anlatacaklarıma odaklanın…

Olay koskoca bir holdingimizde geçiyor.

Baştan söyleyeyim; koskoca holdingde neyi paylaşamamışlar bilmiyorum? Arkadaş neyi paylaşamadınız? Patronlar güvenmiş, anahtarı teslim etmiş size…

Türkiye’nin en büyük bir holdinginde son dönemde bayağı büyük bir huzursuzluk yaşanıyormuş. Holding CEO’su ile holding şemsiyesi altındaki şirketin CEO’su arasında gerilim varmış. Gerilim dediysem; birbirleri ile konuşmuyorlarmış.

Şimdi biliyorum Bigpara çevresindeki herkesi arayıp, “Kimmiş bu CEO’lar?” diye soracaksınız. İsimleri bende saklı. Nasıl olsa çok geçmeden su yüzüne çıkar, herkes öğrenir.

Holding CEO’su oldukça deneyimli bir isim. Geçmişte holdinge bağlı şirketlerde üst düzey görevlerde bulundu. Dolayısıyla arasının limoni olduğu alt şirket CEO’sunun sektörünü de şirketi de iyi tanıyor. Holding CEO’su olarak üst konumda olduğu için, son dönemde önüne gelen bazı kararları onaylamıyor, şirketin başka stratejik kararlar almasının daha doğru olacağını söylüyormuş.

Şirket CEO’su ise genç ve kendi dönemine damga vurmak isteyen bir isim. Holdingin ana hissedarı aileye de yakın. Bu yakınlığın da etkisiyle kendi üstü olan holding CEO’suna meydan okuyor; şirkete karışılmasını istemediğini çok net vurguluyor.

Kavga iyiden iyiye büyüyünce, olay küslüğe kadar varıyor. Nihayetinde de holding-şirket arasındaki karar mekanizması şimdi yazışmalarla ve alt düzeydeki yöneticilerin diplomasisiyle yürüyormuş.

Elçiye zeval olmaz ama sonunda patron duruma el koyar; benden söylemesi.

Hulusi’nin kulisinden bu hafta bu kadar.
Kalın sağlıcakla.
Hulusi Abiniz

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