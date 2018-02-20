Haftalık veri akışı, Borsa ve Kur

Erol GÜRCAN
  • Gedik Yatırım Ekonomisti
Hafta boyunca yurtiçinde ekonomik veri akışı görece sakin olacak denilebilir. Salı (bugün) Tüketici Güven Endeksi ve Merkezi Yönetim Borç Stoku, Perşembe İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, Cuma uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye Kredi Notu güncellemesi hafta boyunca yurtiçinde takip edilecek ekonomik veriler olarak sıralabilir. Bunların arasında ön plana çıkan en önemli başlık S&P’nin kredi notu değerlendirmesi olsa da; piyasada kredi notu

Küresel tarafa baktığımızda ABD tarafında haftanın en kritik gelişmesinin Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Ocak ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları olacağı söylenebilir. Son haftalarda ağırlıklı olarak enflasyon ve Fed kaynaklı artışların piyasalarda yarattığı türbülans ve son açıklanan ABD TÜFE rakamlarının da beklentiyi aşmış olması dikkate alındığında; özellikle tutanakların detaylarında enflasyon konusunda yer alacak mesajların piyasaların yakın takibinde olacağını not etmekte fayda var. Ayrıca, hafta boyunca birçok Fed üyesinin planlı konuşmasının bulunduğunu da hatırlatalım.

Avrupa tarafında ise hafta boyunca kritik verilerin karşılanacağını görüyoruz. Salı (bugün) Euro Bölgesi Tüketici Güveni ile Almanya ÜFE ve ZEW İş Dünyası Anketi, Çarşamba günü Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi ve İngiltere İstihdam Piyasası Raporu, Perşembe Almanya Ifo İş Dünyası Anketi ve İngiltere 2017 yılı 4. Çeyrek ekonomik büyüme (ikinci tahmin), Cuma Euro Bölgesi TÜFE ve Almanya 2017 yılı 4. Çeyrek ekonomik büyüme hafta boyunca bölgede takip edilecek olan önemli veriler olarak sıralanabilir. En büyük dış ticaret ortağımız olan Avrupa Bölgesi tarafından gelecek ekonomik büyümeye ilişkin rakamlar oldukça önemli olmakla birlikte; Fed’in ardından faiz artırımı konusunda odakta olan İngiltere tarafında gelecek veriler de oldukça önemli olacak.

Yurtiçi veri takviminin görece sakin olması nedeniyle hafta boyunca açıklanacak şirket kârları ile Afrin operasyonuna yönelik haber akışlarının yurtiçi piyasaların seyri açısından belirleyici etkiye sahip olması beklenebilir. Ekstra negatif bir durumla karşılaşılmadıkça, gerek küresel piyasaların önceki haftalarda yaşanan türbülansın ardından bir dengelenme eğilimine girmiş olması gerekse de geçen hafta sonundan bu yana Almanya ve ABD ile olan ilişkilerde görece olumlu mesajların gelmekte olması gibi unsurlar TL varlıklar üzerinde olumlu etki bırakabilir. BİST-100 endeksinde olası yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede kalıcılaşabilmesi açısından 118.500 direncinin kritik olduğu söylenebilir. Yakın dönemde küresel piyasalarda enflasyon ve Fed kaynaklı endişelerle birlikte gelen düzeltme hareketinde BİST-100 endeksinin 112,500 seviyesine kadar sarktığı görülse de özellikle 114 binli seviyelerde oldukça güçlü bir desteğin oluştuğu görüldü. Olası geri çekilmelerde bu iki seviyenin öne çıkması beklenebilir. Dolar/TL tarafında ise olası geri çekilmelerde 3,71-3,72 TL desteği oldukça güçlü görünmekte. Kısa vadede ekstra olumsuz bir gelişme olmadıkça 3,80 TL altında dengelenmeye devam etmesi beklenebilir.

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