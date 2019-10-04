Dolar ve altında neler oluyor?

2017 yılından bu yana enflasyon en düşük seviyesini gördü ve yıllık tek haneli olarak açıklandı. Gıdanın yine büyük bir etkisi hissedilirken, ulaştırma ve doğalgaza yapılan zamların da etkisi sınırlı görüldü. Ekim ayı içinde düşüşün devam etmesi bekleniyor. Bu verinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) elinin daha da rahatladığı aşikar. Ancak, geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Murat Uysal’ın açıklamaları bundan sonraki süreçte agresif olmayacakları yönünde olduğu için dolayısıyla yıl sonuna kadar Merkez’den 150-200 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bu doğrultuda, açıklanan enflasyon verisi TL varlıklarında sınırlı pozitif bir hava yarattı sonrasında dağıldığını gözlemliyorum.

Dışarıda ise gelecek hafta başlamasını beklediğimiz ABD-Çin müzakereleri var. Müzakereler öncesi piyasalarda hem tedirgin hem temkinli seyirlerin olduğunu izliyoruz. Gelecek hafta, Türkiye’den cuma günü ağustos ayı cari işlemler dengesi, dışarıda ise Fed Başkanı Powell konuşması ve ABD enflasyon verileri izlenecek. Bu tablo karşısında dolar/TL kurunda çok ciddi bir hareket beklemediğimi belirtmek isterim. Teknik olarak, 22 günlük ortalaması 5.70 TL seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerine zaman zaman tepkiler görsek bile çok güçlü olamadığını gözlemliyorum. Zaten yukarıda kritik direnç 5.75 TL (22 Hareketli Ortalama) seviyesi olarak izleniyor. Bu dirence doğru yükselse bile aşamaması hala yükseliş için güçlü olmadığını gösteriyor. Aşağıda da 5.67 TL yine ortalamasının geçtiği bir diğer nokta olarak takip ediliyor. Bu tablo karşısında, kur için ben bir süre daha 5.65 TL - 5.75 TL aralığını takip ederim. Bu aralığın dışında hareketler görsem bile olağanüstü bir durum olmadıkça yeniden bu aralığa geri dönmesi muhtemel.

Piyasalarda, risk iştahı hala çok güçlü değil. Özellikle, ABD Başkanı D. Trump’ın sert dili piyasaları tedirgin ediyor. Gelecek hafta ABD-Çin müzakereleri olacak ancak öncesinde piyasa oldukça temkinli. Açıkçası bu görüşmelerden net bir sonuç çıkmazsa piyasa olumsuz fiyatlayabilir. Bu durum yine güvenli limanlara olan talebin canlanmasını destekleyebilir diye düşünüyorum. Bu hikaye karşısında, bu hafta ons altın piyasalardaki iyimserlik ve son günlerdeki sert yükselişinin ardından 1460 dolar seviyesine doğru hızlı bir düşüş kaydetti. Ancak bu seviyenin altına doğru geçemeyerek hala net bir şekilde düşüş eğilimi içerisinde olmadığını da göstermiş oldu.

Açıkçası, ABD-Çin, ABD-İran, İngiltere’de Brexit ve Fed’in faiz indirme sürecinde olduğumuz bugünlerde ben ons altının sağlıklı bir şekilde düşüş içerisinde olacağını düşünmüyorum. Özellikle piyasayı yatıştırıcı mesajlar gelmedikçe ons altında beklentim 1500 dolar üzerindeki seyrini koruması yönünde. Teknik olarak, ons altında 50 günlüğü 1500 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek olarak izlenebilir. Bu desteğin altında kalıcı bir şekilde alan oluşturamıyor. Yukarıda ise 1515-1520 dolar bölgesinin aşılması kazançlarını genişletmesi adına önemli.