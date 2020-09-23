Borsalarda oynaklık sürüyor!

ABD ile Çin arasındaki belirsizlik, Trump’ın TikTok ile ilgili karışık söylemleri, aşı konusu, virüste vaka artış sayısı, ekonomilerde toparlanma güçlüğü ve Avrupa’da yeniden kısıtlamaların gündeme gelmesi piyasaları baskılıyor. Dolayısıyla bu konu başlıkları olduğu sürece borsalarda güçlü bir görünüm izlemeyebiliriz.

Dışarıdaki bu görünüme rağmen, Borsa İstanbul’da da teknik zayıflamaya başladı. Borsa için izlediğimiz 1100 seviyesi oldukça önemli. Bu seviyenin üzerine doğru tepkiler oluşuyor ama tam olarak güçlenmekte başarılı olamıyor. Kısa vade için bu seviyenin üzerinde yerleşik bir alan oluşturmasını beklemiyorum. Oluşturması durumunda bir sonraki direnç noktam 1113 seviyesi olarak görülebilir ve bu dirence doğru yorulmalar yerini kar satışına bırakabilir. Bu hafta son iki gündür 1085 seviyesine doğru gevşemesine rağmen bu seviyenin altına doğru kırmakta zorlandığı görüldü. Dolayısıyla burası ara destek noktası olarak takip edilebilir. Bu destek noktasına kadar satışlar karşılandığı sürece satış baskısından söz etmeyebiliriz. Ancak buranın da kırılması durumunda bir sonraki bant aralığım 1074-1064 olarak görülüyor. Kısa vade için Borsa cephesinde çok güçlü bir beklentim yok ama görünüm çok bozulmadığı sürece de 1064-1113 aralığındaki seyrini korumasını bekleyebilirim.

S&P500 Endeksi bu ay 3588 ile tüm zamanların rekorunu test etmiş oldu. Bu seviyeyi aşamayarak yerini kar satışlarına bırakan endeks sonrasındaki gelişmelerinde etkisiyle düşüş eğimini sürdürdü. Teknikte toparlanma çabası var. Ancak risk iştahının zayıf olması nedeniyle çok güçlü bir performans kısa vadede oluşmayabilir. Kısa süreli yukarı yönde tepkiler görülse bile güçlü bir alanı şimdilik pek yok. Bu hafta 3229 seviyesine doğru gevşedi ve sonrasında buradan destek aldı. Kısa vade için burayı destek noktası olarak takip edebiliriz. Bu desteğe kadar olası satışlar karşılanırsa çok ciddi bir satış izlenmeyebilir. 50 günlük ortalaması 3348 seviyesinden geçiyor. Dün akşam bu seviyenin altında kapattığı için bu seviyeyi direnç noktası olarak takip edebiliriz. Bir sonraki direnci 22 günlük ortalamasının geçtiği 3413 seviyesi. Geçtiğimiz günlerde aşağı yönde kırdığı yükselen trendine yeniden geri dönebilmesi için 3348 seviyesinin üzerinde bir seyir oluşturması daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.