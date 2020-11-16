Aşı haberleri risk iştahını desteklemeye başladı

ABD’de yeni Başkan Biden’ın ekibi, ulusal çapta bir kapanma istemediklerini ifade etti. Piyasalardaki risk iştahını olumlu etkiliyor. Ancak, hala Biden’ın kazandığını kabul edemeyen bir ABD Başkanı D. Trump var. Hafta sonu yapmış olduğu açıklamalarında, “hile yoluyla” bir kazanma olduğunu söylemesine karşın yine de koltuğunu vermeye niyeti yok gibi duruyor. Devir teslim töreni Ocak 2021’de olması bekleniyor. Bu sürece kadar Trump’ın sivri dili durmayacaktır.

Daha şimdiden teşvik paketi görüşmelerinin durdurulmasına neden olurken, Çinli şirketlere daha fazla yaptırım ve ticaret sınırlaması uygulamayı planladığına dair söylemlerde kulislerde konuşuluyor. Özellikle, teşvik paketine dair beklentiler seçim sonrasına kalmıştı anlaşılan kısa vadede kapsamlı bir paket ortaya çıkacak gibi durmuyor. Ekonomi için oldukça kötü bir senaryo çünkü geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları Forumunda konuşan ECB, Fed ve BoE Başkanları aşıya rağmen, mali ve parasal politikaların devam etmesinin altını çizmişti ve ekonomilerin teşvik paketlerine ihtiyaç olduğunu vurguladılar. ABD’de görüşmelerin sekteye uğraması kısa vadede bir paketin hayata geçirilmesini zorlaştıracaktır.

Geçtiğimiz hafta, Pfizer ve BioNTech tarafından aşı çalışmalarına dair umut verici açıklamalar piyasalara nefes aldırmış ve borsalara alımları beraberinde getirmişti. Bugünde bir diğer haber Moderna’dan geldi. Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, virüse karşı geliştirilen aşının %94.5 etkili olduğu belirtiliyor. Bu haberin etkisi şu sıralarda, borsalardaki alımları destekliyor. Bir süredir aşı çalışmalarına dair olumlu bir tablo çizilmezken, ard arda gelen aşı haberleri bu anlamda piyasaları şimdilik rahatlatıyor. Kısa vadede net sonuç daha önemli olacaktır. Bu çalışmaların sonucunda aşıların dağıtımı filan derken aslında önümüzde yine hareketli bir dönem bizleri bekliyor. Yine de dünya genelinde artan vaka sayılarına karşın aşı çalışmalarına dair gelişmeler endişeleri bir nebze de olsa törpülüyor. Risk iştahının toparlanmasını destekliyor. Unutmamak gerekiyor, hassas günlerden geçiyor ve aşı çalışmalarında en ufak bir sekteye uğrama durumu, piyasaların aldıklarını geri vermesine neden olabilir. Şimdiden güçlü bir risk iştahının oluştuğunu bu anlamda düşünmüyorum. Bir süre piyasalar bunu fiyatlar ancak ülke genelinde kapanmalar artarsa borsalardaki satışları tetikleyebilir.

Bizim içeride bu haftanın gündemi 19 Kasım tarihinde yapılacak TCMB faiz kararı. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye yönelik açıklamaları, TL varlıklar açısından olumlu oldu. Dolayısıyla Dolar/TL kurunda gevşeme izlenirken, Borsa İstanbul’da yeni rekor seviyelerin test edildiğine şahit olduk. Bu iyimserliğin faiz kararına kadar devam etmesini ve sonrasında gelecek kararla beraber Merkez Bankasının açıklamaları doğrultusunda piyasaların şekillenmesini bekleyebiliriz. İvedilikle hayat geçirilmesi planlanan reform paketlerinin etkisi ilerleyen süreçte sektörler açısından da olumlu olacağını düşünüyorum. BIST100 endeksi bugün 1309 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu test etti ve bu direnç alanını aşamadığı için yerini kar satışlarına bıraktı.

Teknik olarak endeks olumlu seyrini korumaya devam ediyor. İlerleyen günlerde, endeksin 1300 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi yükselişin sürmesi adına önemli olacaktır. Bu doğrultuda, yatırımcılar portföylerindeki hisse stratejilerini korumaya devam edebilirler. Endeks 1300 üzerinde kaldığı sürece de hisse ağırlığını arttırabilir düşüncesindeyim. Endekste 1280 – 1276 – 1265 seviyeleri destek konumunda. Olası satışlar bu desteklere kadar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından bahsedilmeyebilir.

Aşı haberlerinin etkisi risk iştahını desteklerken, güvenli limanlara olan talebinde zayıflamasına neden oluyor. Bugün, Moderna’nın aşı haberi öncesinde 1900 dolar direncini zorlayan ons altın, Moderna haberiyle yeniden aşağı yönde tepki vermeye başladı. Altın içinde oynaklığın yüksek olduğu günlerden geçiyoruz. Teşvik paketi, aşı çalışmaları, artan vaka sayıları, Trump’ın koltuğu devredene kadar olası yapabileceği yaptırım tehditleri, ABD ile Çin ve Trump-Biden ikilisi kısacası yazımın başında saydığım unsurlar altının seyri açısından izlenmeli. Bu süreçte net bir yönden bahsetmek zor olabilir.

Altındaki yön arayışının sürmesini bekliyorum. Bu süreçte 1900 dolar seviyesi psikolojik direnç konumunda. Bu direncin aşılması durumunda kademeli bir şekilde toparlanmasını bekleyebiliriz. Bu doğrultuda 1905-1910 dolar ve 1912 dolar dirençleri takip edilebilir. Altında ana destek 1850 dolar seviyesinden geçiyor yani olası satışlar yine bu desteğe kadar karşılanırsa altında yerini tepki alımlarına bırakabilir. Altın için yeni bir trendden bahsetmemiz için aşağıda 1850 dolar ve yukarıda 1900 dolar kırılma noktaları olarak izlenebilir.