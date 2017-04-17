Piyasalarda belirsizlik ortadan kalktı

Tuncay TURŞUCU
  • İntegral Yatırım Menkul A.Ş. Araştırma Direktörü
Referandumun sonuçlanması her şeyden önce belirsizliğin ortadan kalkması bakımından olumlu.

Referandum sonucunun evet çıkması piyasalar tarafından bir süredir bekleniyordu. Aksi yönde bir beklenti hakim olsaydı bugüne kadar hem kurda hem de endekste daha farklı bir seyir izlerdik. Piyasalarda nisan başlarında hayır beklentileri hakim olmaya başlamıştı ve aynı tarihlerde endeksi 88000 seviyelerindeki 50-günlük ortalamasının altına gerileyerek ciddi oranda zayıflama sinyalleri vermişti. Ancak ne olduysa nisan ayının ikinci haftasında oldu ve beklentiler birden dönerek endekste ciddi tepki yükselişleri görüldü. Başka deyişle piyasalar evet sonucuna göre pozisyonu ayarlıyordu ancak belirsizlik nedeni ile hareketler sertleşemiyordu.

Sonucun ardından kurda 3.63 seviyelerine doğru oluşan ilk fiyatlamalar, şu sıralarda yerini yeniden 3.67 seviyelerine doğru alımlara bırakmış durumda. Buradan referandum sonucunun kur üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu söylenebilir. Buna paralel olarak endeks içinde olumlu bir başlangıcın ardından yine sınırlı seyirler görmemiz muhtemel. Burada 91600 direnci önemini halen koruyor. Endekste 91600 seviyesini geçmesini ve bu seviye üzerine yerleşmesini sağlayacak alımların oluşması durumunda yukarı hareket daha uzun soluklu olabilir. Aksi halde 88000 desteği daha uzun süre dayanamayabilir. 

Bugünden itibaren piyasalar siyaset sahnesindeki söylemlere odaklanacak. Özellikle yapısal reformlar, ekonomik konular hakkında nasıl bir söylem oluşacağı piyasalar için önemli. Diğer yandan erken seçim ile ilgili yapılacak açıklamalarda yine merakla beklenecek.

Yaklaşık bir buçuk aydır portföylerdeki hisse oranının minimumda tutulması yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Yeni alımlar için 91600 direncinin geçilmesini görmekte fayda var.

Bu hafta içeride Pazartesi günü ocak ayı işsizlik verilerini alacağız. %12.70 olan işsizlik verisinin %13 seviyesini ulaşması bekleniyor. Ancak istihdam seferberliğinin etkilerinin mart ayından itibaren görülmesi yine genel beklentileri içerisinde. Perşembe günü ise tüketici güveni verisini alıyor olacağız. Yine Pazartesi günü TCMB beklenti anketi alınacak. Özellikle beklentilerde yön piyasalar için etkili olabilir. Bunun dışında hafta boyunca siyasilerden yapılacak açıklamalar, gelecek mesajlar, seçime yapılan itirazlar yine içeride piyasaların izleyeceğiz konular olacak. Piyasalar özellikle erken seçim konusunda bir açıklama olacak mı, ekonomik reformlar konusunda nasıl söylemler gelecek bununla ilgilenecek.

Dışarıda ise Pazartesi günü Avrupa piyasaları kapalı olacak. ABD piyasalarında ise önemli bir veri akışı yok. Salı günü ABD sanayi üretimi, Çarşamba akşamı Bej kitap ve Cuma günü ise PMI verileri alınacak. Ayrıca hafta boyunca yine Fed üyelerinin konuşmaları var. Avrupa tarafında ise Çarşamba günü Euro bölgesi enflasyon verisi Euro için önemli olabilir. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası başkanı Carney konuşacak. Ekonomiye yönelik vereceği sinyaller Sterlin için önemli olacak. Cuma günü ise Avrupa PMI verileri yakından takip edilecek. 

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