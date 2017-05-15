Borsada bilanço alımları

Haftanın son iki gününde endekste kar satışlarının etkili olduğunu gözledik. Ancak bu satışlar ne kadar devam edecek tahmin etmek güç çünkü açıklanan üç aylık net kar rakamlarının ardından fiyatlarda yapılan yukarı revizyonlar endekste yükselme alanı yaratmış bulunuyor.

BIST 100 endeksi için 93300 seviyeleri hem 2013 yılı zirvesi olması açısından hem de 22- günlük ortalama seviyesi olması açısından önemli bir teknik seviye gibi duruyor. Bu seviyenin üzerinde seyirlerin korunması durumunda endeksin yukarı gitme eğiliminin devam edeceği düşünülebilir. Önümüzdeki günlerde hisse senetleri piyasalarında hisse değişimlerinin yoğun olması beklenebilir. Bilançosu zayıf gelen şirketlerden bilançosu güçlü gelen şirketlere yönelik alımları gözleyebiliriz.

Önümüzdeki hafta çok yoğun bir veri akışı trafiği bulunmuyor. İçeride haftanın ilk günü şubat ayı işsizlik verisini alıyor olacağız. İstihdam seferberliğinin işsizlik üzerindeki etkisinin mart ayı itibari ile görülmesini bekliyoruz. İşsizlik verisinin piyasa üzerinde fazla bir etki yaratması beklenmiyor. Diğer yandan yine Pazartesi günü TCMB beklenti anketi takip edilecek. Özellikle enflasyon konusundaki beklentilerin yönü takip edilecek. Türkiye piyasaları 19 Mayıs Cuma günü kapalı olacak.

İçeride en önemli gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Salı günü ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme olacak. Görüşmeden çıkacak sonuçlar ve tonlamalar piyasaların yakından izlediği konular. Yapıcı ve iyimser mesajların verilmesini bekliyoruz.

ABD kanadında önemli veri akışına rastlanmazken, Avrupa kanadında ise Salı günü Euro bölgesi 1.çeyrek büyüme verisi ve Çarşamba günü ise Euro bölgesi Nisan ayı TÜFE verisi beklenecek. Euro bölgesinde önceki çeyrek büyüme hızı yüzde 0.5 olurken, beklentiler yine yüzde 0.5 büyüyeceği yönünde bulunuyor. Yıllık büyüme hızının ise yüzde 1.7 seviyesinde devam etmesi bekleniyor. Enflasyon verisinde ise aylık beklentiler yüzde 0.4 olurken, yıllık manşet enflasyonun yüzde 1.5’den yüzde 1.90 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ancak çekirdek enflasyonda yıllık bazda beklentiler 51.20 seviyesinde değişmeden devam edeceği yönünde bulunuyor.