Mayıs’ta sat ve git bu yılda olur mu?

Gizmen NALBANTLI
  • Stratejist
Amerika’dan çıkan ve her sene hisse senedi yatırımcılarının konuştuğu Mayıs’ta sat git bu yıl yeniden gerçekleşir mi?

Bu soruya geçmeden önce yaptığım Regresyon analizi sonuçlarını paylaşacağım.

Kukla değişken dediğimiz değişkenlerin yardımıyla, aylık yada üç aylık gözlemlerin oluşturduğu zaman serilerinde mevsimsellik regresyon modeli aracılığıyla tespit edilebilir.

Yaptığımız regresyon analizinde, Mart ve Mayıs ayında endeksin yükseldiğini ve p value'larının sıfıra oldukça yakın olduğu görülüyor. Sonuçlara baktığımızda  t- değerinden bu ilişkinin anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Getiri grafiklerine baktığımızda ise yıl içinde görülen en yüksek seviyelerin Mart ve Nisan ayında görüldüğünü söyleyebiliriz.

Gelelim asıl sorumuzun cevabına. 1994 yılından bu yana olan verileri incelediğimizde 23 yılın 17’sinde borsanın Mayıs ayında düştüğünü görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 73 binden başlayan yükseliş Mart ve Nisan ayında devam etmiş Nisan ayında yıl içi zirvesini yaparak Mayıs ayında %7 değer kaybetmişti.

Bu yıl özellikle Trump’ın vergi indirimleri ve küresel büyüme büyüme beklentilerindeki artış ile küresel hisse senedi piyasaları tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Fransa seçimleri sonrası Le Pen riskinin geçmesiyle borsalarda ufak çağlı bir ralli daha yaşandı.

Piyasada referandum stresi azaldı ancak bu siyasi risklerin bittiği anlamına gelmiyor. Son dönemde yurtdışı piyasalarda azalan risk algısı jeopolitik risklerin artmasıyla yeniden artabilir. Bölgede tansiyonun artması piyasaların ritmini bozabilir. Diğer tarafta FED’in yapacağı faiz artışları gelişmekte olan piyasalardaki iyimserliği değiştirebilir. Kurlarda görülebilecek yükseliş tahvil ve borsayı olumsuz etkileyebilir.  AB ile ilişkilerde orta vadede piyasaları etkileyecek diğer önemli risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.

Tenik olarak ise 88 bin-90 bin bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece yükseliş devam edebilir. Ancak son dönemdeki hızlı yükselişin düzeltmesi Mayıs ayında olabilir diye düşünüyorum. Kısa vadede 93 bin 400 ve 91 bin 800 seviyeleri önemli destekler.

Kur tarafında ise 3.60'ın altında yurtiçi yerleşiklerin oldukça yüksek olan talebini düşündüğümüzde 3.55 bölgesinin önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Yıl başından bu yana yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 16,3 milyar dolar yükseldi. Özellikle bu bölgeden kurumsal talep dikkat çekiyor. Yeniden bir yükseliş hareketinin başlaması için 3.60-3.65 bölgesinin geçilmesi gerekiyor.

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