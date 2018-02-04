Yükselen faizler ve borsalar

ABD 10 yıllıklarında, haftalık grafikte oluşan tobo formasyonu boynu kırmış ve 3 seviyesine doğru hareketine devam ediyor. Formasyon teyidi için 2.71’lere gelme ihtimali ve sonrasında kritik 3 seviyesini görebileceğini düşünüyorum. Bu seviyenin üzerinde ise piyasalarda panik havası olabilir. Formasyon hedefi ise 3.85. Bu seviyede 2010-2011 yılı zirveleri olan 3.75-3.90 bölgesine denk geliyor. Buradaki hareketi FED’in yapacakları etkileyecektir.

Faizlerin borsa üzerinde etkisini iki şekilde yorumlamak mümkün. Genel olarak faizlerin büyümeyi tehdit ettiği ve borsalar ile ters korelasyonda olduğu görüşü hakimdir. Ancak teoride büyüme ile birlikte şirket karlarının güçlendiği bir senaryoda tahvil faizlerindeki yükselişin normaldir.

Burada önemli olan nokta FED’in faizleri ne kadar hızlı artıracağı ve yükselen faizlerin büyüme tarafını ne kadar çok etkileyeceği soruları... Eğer faizlerdeki yükseliş büyümeyi ve şirket karlarını etkilemeye başlarsa o zaman borsalarda rüzgar tersine dönecektir.

Geçtiğimiz hafta tahvil piyasasında gördüğümüz hareketlerin borsalara nasıl yansıdığını gördük.

Yıl başından bu yana beraber yükselen SP ve ABD 10 yıllıkları, geçtiğimiz hafta tahvil piyasasında yaşanan sert satış ile birlikte ters korelasyona geçmiş durumda.

Avrupa’ya geldiğimizde Almanya’da faizlerin eksiden artıya geçtiğini hatta yüzde yüzde 1’e yaklaştığını görüyoruz. DAX’da güçlü euro ve yükselen faizler senaryosuna ciddi tepki vererek yüzde 4.5’a yakın değer kaybetti

İçeriye baktığımızda ise BIST 100’ün de bu hareketten nasibini aldığını gördük. Bir önce zirve seviyesi olan 118 bin 375 altında haftayı kapatan endekste yükseliş trendinin destek seviyesi 114 bin 850 olarak gözküyor.

Sonuç olarak, bütün borsalarda yükseliş trendi içinde düzeltme hareketi olarak yorumlanacak ama durumun nereye kadar devam edeceğinin belirsiz olduğu bir senaryo ile karşı karşıyayız.

Bir yandan yurt dışı ve faizleri takip etmeye devam ederken 114 bin 850 - 115 bin bölgesi kırılmadan henüz korkmak için erken.