Dolar’ın Gözü Trump ve FED’de

Gizmen NALBANTLI
  • Stratejist
Piyasalar ABD’ye odaklanmaya başladı. Vergi indirimlerinin önündeki engellerin kalkaması, ABD’den gelen güçlü veriler, FED Başkanlığı için Taylor ve Powell gibi güvercin olmayan adayların ön plana çıkması doların küresel olarak yükselmesini sağladı.

Piyasalar ABD’ye odaklanmaya başladı. Vergi indirimlerinin önündeki engellerin kalkaması, ABD’den gelen güçlü veriler, FED Başkanlığı için Taylor ve Powell gibi güvercin olmayan adayların ön plana çıkması doların küresel olarak yükselmesini sağladı.

Yıl sonuna kadar olan süreci değerlendirdiğimizde FED’in ön planda olacağını düşünüyorum. Yeni FED Başkanı, bilanço küçültmenin başlaması, Aralık ayındaki olası faiz artışı gibi gelişmeler Türk varlıkları üzerinde belirleyici olacaktır.

FED Başkanlığı için Powell’ın öne geçmesi haftasının son gününde TL’ye bir nebze destek olsa da kur hala 3.80 civarı seyretmeye devam ediyor. Kademeli faiz artışını savunan Powell’ın,  Yellen'ın politikalarına devam etmesi, bu nedenle piyasalarda daha az dalgalanma olması bekleniyor. Taylor’un ise daha şahin bir başkan olacağını biliyoruz.

Doların değer kazanmasının diğer bir nedeni ise parite etkisi. AMB’nin Ocak ayından itibaren varlık alımlarını yarıya düşürecek olmasına rağmen programın Eylül 2018’e uzayacağı açıklaması ‘güvercin’ olarak algılandı. Ayrıca Katalonya başta olmak üzere yaşanan siyasi gelişmeler euronun dolar karşısında değer kaybetmesine yol açıyor.

Piyasa tarafına baktığımızda; ABD’de faizler yükselirken,  bizimde içerisinde olduğumuz Polonya, Brezilya, Güney Afrika gibi yüksek faiz veren ülkelerden para çıkışı sürüyor. Ayrıca ABD’den gelen büyüme ve tüketici güveni verileri doları güçlendirmeye devam etti.

Dolar endeksinde TOBO formasyonu yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Faiz tarafında %13 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Bunu yazmamdaki sebep aslında borsa ve faizler arasındaki ters korelasyondu. Faiz ve dolardaki yükseliş, borsada satış getirmeliydi. Bu tür uyumsuzlukların normale dönmesini beklemek makul.  Ancak faizler ve dolardaki yükselişin devam etmesi borsadaki iyimserliğin azalmasına neden olabilir. 

Borsada teknik olarak 109-110 bin bölgesi geçilmeden alım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.  Kur için 3.78-3.80 bölgesinin kısa vadede önemli destek olduğunu, bu bölgenin üzerinde 3.87-3.90 ve 3.94 seviyelerinin görülebileceğini düşünüyorum. Gelişmelerin TL lehine olması ve 3.78-3.80 bölgesinin kırılması ise  önce 3.75 sonrada 3.65 bölgesine getirebilir.

 

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