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Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor

19.07.2018 - 10:04 | Son Güncelleme :
Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor

Venezuela madencilik bakanı, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söyledi.

Madencilik Bakanı Victor Cano dün düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Türkiye ile Venezuela Merkez Bankası arasında varılmış olan bir anlaşma" dedi ve şunları ekledi: "Bu (işlem) iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler."

"TÜRKİYE'YE KAÇAK ALTIN GÖNDERİLMİYOR"

Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı ancak hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9.1 ton altın satın aldığını söyledi. Cano, Türkiye'de rafine edilen altının Venezuela'ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.

ABD, insan hakları ihlalleri ve demokrasinin zayıflatılması gerekçeleriyle geçen yıl Venezuela'ya bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Bunlar arasında ABD vatandaşlarının devletin ya da devlete bağlı kurumların çıkardıkları tahvilleri almalarına getirilen yasak da var. Cano altın konusundaki açıklamasını, muhalefet lideri Julio Borges'in hükümetin Türkiye'ye altın satarak azalan petrol üretiminin açığını kapatmak istediği iddiası üzerine yaptı.

Cano, "Türkiye'ye kaçak altın gönderilmiyor" dedi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkedeki gıda ve ilaç darlığı ile Haziran'da yıllık bazda yüzde 46,000'i aşan enflasyona neden olarak, ülkesine karşı açıldığını söylediği "ekonomik savaşı" gösteriyor.

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