‹ Önceki Haber Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor Sonraki Haber › Konut satışlarında kampanya etkisi sürdü Konut satışlarında kampanya etkisi sürdü

Petrol fiyatları geriledi

19.07.2018 - 10:19
Petrol fiyatları geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,64 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,70 dolardan güne başlayan ve gün içinde 73,25 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,94 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.38 itibarıyla yüzde 0,41'lik azalışla 72,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,71 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,8 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 411,1 milyon varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,6 milyon varil düşeceği yönündeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan dün New York Menkul Kıymetler Borsası'nın sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirket, ABD'nin WTI tipi ham petrolüne ek olarak yeni bir tür vadeli işlem oluşturacağını duyurdu. Permian WTI adlı yeni tür vadeli işlemlerin sevkiyat merkezi Teksas eyaletinin Houston kenti olacak.

Brent petrolde, teknik olarak 72,78 ile 72,87 dolar aralığının direnç, 72,60 ile 72,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


Etiketler

‹ Önceki Haber Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor Venezuela altınlarını Türkiye'ye getiriyor Sonraki Haber › Konut satışlarında kampanya etkisi sürdü Konut satışlarında kampanya etkisi sürdü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.036 Değişim: 0,77% Hacim : 5.179 Mio.TL Son veri saati : 15:31
Düşük 92.193 19.07.2018 Yüksek 93.238
Açılış: 92.752
4,8311 Değişim: 0,77%
Düşük 4,7883 19.07.2018 Yüksek 4,8413
Açılış: 4,7942
5,6022 Değişim: 0,34%
Düşük 5,5771 19.07.2018 Yüksek 5,6285
Açılış: 5,58325
188,57 Değişim: -0,35%
Düşük 188,46 19.07.2018 Yüksek 189,94
Açılış: 189,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.