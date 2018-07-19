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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 19 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

19.07.2018 - 09:55 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı 1 yılın dip seviyesine yakın seyrederken; gram altın 189,5 liradan, çeyrek altın ise 310 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, dün son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 187,6 lirayla son 10 günün en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 azalışla 189,2 liradan tamamladı.

Bugün ise 188,7-189,9 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 189,5 liradan alıcı buluyor. 

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ALTININ ONS FİYATI 1 YILIN DİP SEVİYESİNE YAKIN

Altın fiyatları  ABD'de daha fazla faiz artırımı yapılma olasılığıyla doların yükselmesi sonucu gerileyerek dün gördüğü bir yılın dip seviyesine yaklaştı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,220.81 dolar ile Temmuz 2017 ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,224.76 dolara geriledi.

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