Türkiye altın rezervlerini artırdı

IMF`ye göre Türkiye, Kazakistan ve Rusya altın rezervleri artırdılar.

IMF verilerine göre Türkiye, Kazakistan ve Rusya Haziran ayında altın rezervlerini artırdılar. Haziran ayında Türkiye'nin altın rezervi 14,9 ton artarak 456,1 tona çıkarken, Rusya'nın rezervi 9,09 ton yükselerek 1715,89 tona ve Kazakistan'ın rezervi 3,6 ton artışla 279,03 tona çıktı.

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Mayıs ayında altın rezervini 3,04 ton artıran Belarus, Haziran ayında ise 3,07 ton düşürerek 43,21 tona indirdi. Haziran ayında Dominik Cumhuriyeti'nin altın rezervi de 31,10 ton artara 31,67 ton seviyesine yükseldi.

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