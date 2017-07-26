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Gedikli: Merkez Bankası değişiklik yapmayacaktır

26.07.2017 - 09:28 | Son Güncelleme : 26.07.2017 - 10:23

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gedikli, "Merkez Bankası sıkı para politikası vurgusu yaparak değişiklik yapmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankasının sıkı para politikası vurgusu yaparak faizlerde değişiklik yapmayacağını söyledi.

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Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gedikli, "Fed bilanço azaltımı ve faiz konusunda aceleci olmayacaktır. TCMB ise sıkı para politikası vurgusu yaparak değişiklik yapmayacaktır. Her iki karar konusunda da sürpriz olmayacaktır. Bizim için önemli olan vatandaşlıklarımızın ekonomiye güven duymaya devam etmesidir. Yabancı yatırımcıların duyduğu güven ise doğrudan yatırım yapmak isteyen ve fırsatları araştıran firmaların sayısından aşikar." ifadelerini kullandı.


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