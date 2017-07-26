‹ Önceki Haber ABD'ye 3 büyük tesis kuracak ABD'ye 3 büyük tesis kuracak Sonraki Haber › Türkiye altın rezervlerini artırdı Türkiye altın rezervlerini artırdı

Dev ihale için teklifler perşembe alınacak

26.07.2017 - 09:23

Enerji Bakanlığı'nın teklifleri perşembe günü alınacak 1,000 MW rüzgar YEKA ihalesine Almanların da içinde yer aldığı 5-6 konsorsiyumun katılması bekleniyor.

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ihaleye Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen ile, ABD'li General Electric'in Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılması bekleniyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "İhaleye dünyanın önde gelen şirketlerinin ilgisi var. Alman şirketler de ihaleyi yakından takip etti. Son dönemde Almanya ile yaşanan gerilimin ardından ihaleyle ilgisi olan Alman şirketlerin katılıp katılmayacağını göreceğiz. Ancak en az biri ihaleye girecek" dedi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İhale Hazine ve kamu arazilerinin enerji üretimi için topluca özel sektöre tahsis edildiği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) çerçevesinde yapılıyor. YEKA ihaleleri sadece enerji üretim santralleri değil, santral içinde kullanılan ekipmanların yurtiçinde üretimi için tesis kurulmasını da öngörebiliyor.

İhale şartnamesine göre ihaleyi kazanacak şirketin 100 milyon dolar üzerinde yatırım ile türbin fabrikası kurması ve belirli yerlilik oranlarını karşılaması isteniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre Türkiye'nin kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesi Nisan itibariyle 6,000 MW düzeyinde bulunuyor.

Reuters'in haberine göre; Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre Ocak itibariyle Türkiye'deki en büyük üç RES sahibi yatırımcı arasında 561 MW ile Polat Enerji, 409 MW ile Demirer Enerji, 404 MW ile Güriş bulunuyor.

İhaleye katılması beklenen Fina Enerji'nin kurulu 306 MW, Enerjisa'nın 211 MW kurulu RES kapasitesi bulunuyor.

RES santrallerindeki kurulu gücün yüzde 25'inde Alman Nordex, yüzde 23'ünde Danimarkalı Vestas, yüzde 21'inde Alman Enercon, yüzde 17'sinde ABD'li GE, yüzde 8'inde ise Alman Siemens'in ürettiği türbinler kullanılıyor.

Türkiye'nin kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 7.7'sini oluşturan RES santrallerinin yine Rüzgar Enerjisi Birliği verilerine göre Ocak itibariyle yüzde 70'ten fazlası Ege ve Marmara bölgesinde bulunuyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber ABD'ye 3 büyük tesis kuracak ABD'ye 3 büyük tesis kuracak Sonraki Haber › Türkiye altın rezervlerini artırdı Türkiye altın rezervlerini artırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.369 Değişim: 0,31% Hacim : 1.498 Mio.TL Son veri saati : 11:44
Düşük 107.192 26.07.2017 Yüksek 107.546
Açılış: 107.206
3,5637 Değişim: -0,22%
Düşük 3,5606 26.07.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,57165
4,1418 Değişim: -0,49%
Düşük 4,1403 26.07.2017 Yüksek 4,1676
Açılış: 4,162
142,69 Değişim: -0,58%
Düşük 142,52 26.07.2017 Yüksek 143,79
Açılış: 143,52
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.