Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 14 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken; gram altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ise 7.5 yılın zirvesine yükseldi. Analistler, likidite bolluğuna karşın faizlerin çok düşük olması nedeniyle yatırımcılar altını tercih ettiğini belirtiyor.

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artması; buna karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 371 lira seviyesinde hareket ederken; yeni günde rekor seviyesini 376.06 lira seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı ise 30 Kasım 2012 tarihinden beri en yüksek seviyesi olan 1725 doları görerek 7.5 yılın zirvesine ulaştı.

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Gram altın fiyatları saat 10.30 itibarıyla yüzde 0.23 oranında yükselişle 373.84 lira seviyesinde hareket ederken; aynı dakikalarda çeyrek altın 614 lira, Cumhuriyet altını da 2.449 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0.78 yükselişle 1714 dolarda bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtirken; haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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