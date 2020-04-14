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Tarım ÜFE martta arttı

14.04.2020 - 10:50
Tarım ÜFE martta arttı | Ekonomi Haberleri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, martta bir önceki aya göre yüzde 1,89 artışla 177,27 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18,54 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,12 artış, balıkçılıkta yüzde 4,28, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,13 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,84, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,15, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,74 artış görüldü.

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Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 19,96, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 9,25 azalış oldu. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,81 ile turunçgiller ve yüzde 26,35 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak belirlendi.

Martta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 18,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.

Endekste kapsanan 81 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 4 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.


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