‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Gram altında tarihi rekor! Ons altın 7.5 yılın zirvesinde! Gram altında tarihi rekor! Ons altın 7.5 yılın zirvesinde!

Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 14 Nisan dolar fiyatları )

14.04.2020 - 10:05 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 14 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.77 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.77 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7646 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7965 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 10.00 itibarıyla 6.7940 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4322 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4252 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5341 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 99.32 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0928 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolarda 6.84 TL'nin önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6.70 TL ve 6.60 TL seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.003 Değişim: 1,66% Hacim : 5.174 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 97.491 14.04.2020 Yüksek 98.074
Açılış: 97.491
6,7712 Değişim: 0,01%
Düşük 6,7646 14.04.2020 Yüksek 6,7965
Açılış: 6,7707
7,4077 Değişim: 0,33%
Düşük 7,3720 14.04.2020 Yüksek 7,4322
Açılış: 7,3831
374,50 Değişim: 0,40%
Düşük 372,64 14.04.2020 Yüksek 376,60
Açılış: 373,00
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.