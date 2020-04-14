Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları( 14 Nisan dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 6.77 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.42 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.79 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.43 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.79 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.77 TL seviyesinden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7646 TL seviyesini görürken; en yüksek ise 6.7965 TL seviyesini gördü. Dolar fiyatları, saat 10.00 itibarıyla 6.7940 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4322 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4252 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5341 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 düşüşle 99.32 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0928 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.99 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.50 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolarda 6.84 TL'nin önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6.70 TL ve 6.60 TL seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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