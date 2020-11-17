1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 17 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 470 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1888 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 467 lira seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 466.12 lira seviyesini, en yüksek ise 470.11 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.05 itibarıyla yüzde 0.42 oranında yükselişle 469.87 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 169 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1892 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.05 oranında yükselişle 1888 dolardan işlem gördü.

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