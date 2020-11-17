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Petrol fiyatları yükseldi

17.11.2020 - 10:35
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 44,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 43,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 44,23 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,66 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan gelişmeler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırırken, petrol fiyatlarındaki yükselişi de destekledi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi. Moderna, devam eden çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Pfizer ve BioNTech geçen hafta, potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 55 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 11 milyonu geçti.

ÜRETİM KESİNTİSİ BEKLENTİSİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı petrol üretim kesintisi anlaşması süresinin uzatılacağına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklentinin etkisiyle yükseldi.

Grup bugün, ay sonunda tüm taraf ülkelerin bir araya geleceği toplantı için tavsiye niteliğinde bir kararın çıkabileceği bakanlık komitesi toplantısı düzenleyecek.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Daha önce anlaşmaya taraf ülkelerden Suudi Arabistan, Rusya ve Cezayir'in anlaşma süresinin uzatılabileceğine dair açıklamaları olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 44,22 ile 44,54 dolar aralığının direnç, 43,90 ile 43,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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