Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 17 Kasım dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.73 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.17 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasasının kapanış saatinde 7.72 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.69 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6843 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7422 TL seviyesini görürken; saat 09.49 itibarıyla 7.7341 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.1801 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.1731 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.2243 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.11 oranında düşüşle 92.54 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1840 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.99 seviyesinde bulunuyor.

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