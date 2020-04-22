Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 22 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 382 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1707 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1700 dolardan işlem görüyor.

Corona virüs salgını ile ilgili haber akışları varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 378 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 377 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 376.40 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 382.99 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 14.08 itibarıyla yüzde 1.18 oranında yükselişte 382.51 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.86 oranında yükselişle 1700 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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